فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها

بدأت مكاتب رعاية الشباب بكليات جامعة بنها، استقبال طلبات الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب، اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إن إعلان كشوف المرشحين سيكون يوم الأحد 13 ديسمبر الجارى علي أن يتم تلقي الطعون الاثنين 14 ديسمبر وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي.

وأضاف "السعيد" أنه تم تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف علي الانتخابات بمراحلها المختلفة برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.

ولفت رئيس جامعة بنها إلى تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف علي الانتخابات وتذليل العقبات تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غير المرشحين.

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة وكلياتها استعدت استعداداً كاملاً لإجراء الانتخابات الطلابية بنزاهة وشفافية كاملة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إجراء الانتخابات الطلابية بحيادية كاملة ودون أي تدخل وأن تعطي الحرية كاملة للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.