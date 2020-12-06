رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر علوم هندسة المواد "أون لاين"

افتتح الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها "أون لاين"، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر العلمي الثاني عن علوم هندسة المواد، الذي نظمته وحده الفيزياء وتكنولوجيا النانو بكلية الهندسة بشبرا، بالتنسيق مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، في الـ5 و6 من ديسمبر الجاري.

وقال السعيد، إن هذا المؤتمر يأتي في إطار سياسة الجامعة لدعم البحث العلمي وربطه بالصناعة وخدمة المجتمع ليواكب تحديات الثورة الصناعية الرابعة، الذي تعتبر تطبيقات النانو تكنولوجي وعلوم المواد أحد محاوره.

وقالت الدكتورة سهير نجم، مقرر المؤتمر، إن المؤتمر شارك فيه الدكتور أيمن الشهابي، عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور مصطفى السيد، الأستاذ بجامعة جورجيا الأمريكية للتكنولوجيا، والدكتور لطيفة النادي، مؤسسة معهد الليزر في الشرق الأوسط.

كما شارك في المؤتمر أساتذة وباحثين من جامعات عربية بدول السعودية وتونس وليبيا وبعض الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

ونظمت وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها، برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، دورة تدريبية عن التداول الأمن للمواد والكيماويات داخل المعامل لشباب الباحثين بكلية العلوم.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن الدورة تناولت كيفية التعامل الآمن مع المواد والكيماويات داخل المعامل، وتقسيم المواد الكيمائية من حيث الخطورة الذاتية والخطورة الصحية والخطورة البيئية، وتأثيرات هذه المواد سواء كانت حادة أو مزمنة علي العاملين داخل المعامل، وأيضا التعرف على مسؤوليات العاملين داخل المعامل من باحثين وفنيين وإداريين.

وأشار الدكتور محمد بسيوني، المدير التنفيذي لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة، إلى أن الهدف من الدورة إكساب شباب الباحثين العديد من المهارات للتداول الأمن للمواد والكيماويات داخل المعامل، والتعرف علي كشوف بيانات السلامة للمواد الكيمائية، وأيضا طرق حفظ الكيماويات ونقلها وتخزينها بطرق سليمة وآمنة.

وفي وقت سابق، نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها مسابقة الشعر بكلية الآداب تحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب.

وصرح الدكتور تامر سمير، أن هذة المسابقة تأتي ضمن سسلسة من الأنشطة المتنوعة لطلاب الجامعة، حيث فاز بالمركز الأول الطالب علي شاكر علي، بكلية الأداب، والمركز الثاني الطالب محمد خالد الطنطاوي، بكلية الطب البشري، والمركز الثالث الطالب محمد عبد الحميد الدخاخني، بكلية التمريض، والمركز الرابع الطالب محمد رضا عبد الفتاح، كلية الحقوق، والمركز الخامس الطالب مصطفي محمد محمود، بكلية التربية.