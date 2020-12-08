"بنها" ضمن أفضل 500 جامعة عالميا بتصنيف الجامعات الخضراء 2020

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها انضمام الجامعة لقائمة أفضل 500 جامعة عالميا وفقا للتصنيف الأندونيسي للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة "جرين متريك" لعام 2020.

وقال "السعيد" في تصريح له، اليوم، إن جامعة اندونيسيا أعلنت نتيجة الإصدار الجديد تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2020 لتحافظ الجامعة على تصنيفها ضمن أفضل 500 جامعة عالميا بترتيب 354 ضمن 912 جامعة حول العالم ومحليا احتلت الترتيب الرابع بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة التي ظهرت بتصنيف هذا العام.

من جانبه أضاف الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تصنيف جرين متريك يعتبر أحد أهم التصنيفات الدولية التي تقيس مدى التزام الجامعات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ويعمل هذا التصنيف على ترتيب الجامعات وفقا لعمليات التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.

وأشار إلى أن التصنيف يشمل ستة معايير رئيسية تتعلق بالتنمية المستدامة هي البنية التحتية والمباني الذكية والطاقة وتغير المناخ وتدوير النفايات والمياه والنقل والاستعدادات التعليمية والبحثية، ويشمل كل معيار منها مجموعة من المؤشرات التفصيلية.

وظهرت 8 جامعات مصرية بين حكومية وخاصة إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بهذا بهذا الاصدار لتصنيف الجامعات الخضراء.

في وقت سابق افتتح الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أعمال المؤتمر العلمى الثاني حول علوم هندسة المواد "أون لاين" والذي نظمته وحده الفيزياء وتكنولوجيا النانو بكلية الهندسة بشبرا بالتنسيق مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة في الفترة من 5 - 6 ديسمبر الجارى.

وقال السعيد إن المؤتمر يأتي في إطار سياسة الجامعة لدعم البحث العلمي وربطه بالصناعة وخدمة المجتمع ليواكب تحديات الثورة الصناعية الرابعة والذي يعتبر تطبيقات النانو تكنولوجي وعلوم المواد أحد محاوره.

وأوضحت الدكتورة سهير نجم، مقرر المؤتمر أن المؤتمر شارك فيه الدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا والدكتور مصطفى السيد الأستاذ بجامعة جورجيا الأمريكية للتكنولوجيا، والدكتور لطيفة النادي مؤسسة معهد الليزر فى الشرق الأوسط، كما شارك فى المؤتمر أساتذة وباحثين من جامعات عربية بدول السعودية وتونس وليبيا وبعض الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.