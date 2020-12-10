"بر الأمان".. مبادرة لدعم 21 ألف صياد ضد المخاطر بـ50 مليون جنيه

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن وزارة التضامن اللاجتماعي أطلقت بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مبادرة "بر الأمان" لدعم فئة صغار الصيادين من خلال توفير التجهيزات اللازمة للصيد وتوفير ملابس للوقاية من مخاطر المهنة وبرودة الجو بإجمالى 50 مليون جنيه يتم توزيعهم على أربعة مراحل.

أوضح مصيلحي، أن المرحلة الأولى تستهدف 4 آلاف و236 صياداً يعملون على 1775 مركباً بتكلفة تقديرية 6 مليون جنيه، فيما تستهدف المرحلة الثانية بحيرات البرلس والمنزلة وتستفيد منها 5.275 صياداً و4.773 مركباً بتكلفة إجمالية تصل لـ12 مليون جنيه، وتستهدف المرحلة الثالثة الصياديون بنهر النيل ويبلغ عددهم 3982 صياداً و9143 مركباً تكلفة إجمالية تصل لـ20 مليون جنيه.

أوضح أن المرحلة الرابعة تستهدف بحيرات البردويل وناصر ويستفيد منها 8396 صياداً و4311 مركبا تكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليون جنيه، موضحاً أن المبادرة تستهدف 21.889 صياداً و20.001 مركب بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.

تابع أنه سيتم توزيع المستلزمات من خلال فروع مكاتب المصايد التابعة لهيئة الثروة السمكية تحت إشراف مسئولى وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، كما سيتم توزيع شباك الصيد بناءً على ترخيص المواكب وتوزيع 22 ألف بدلة خاصة بالوقاية وكوزلك يتم استلامها بناءً على بطاقة الصيد.

وعن الإطار الزمنى لتنفيذ المبادرة، أكد أنه سيتم تنفيذها خلال عام من تاريخ بدء المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يتم تنفيذها خلال ثلاثة أشهر.