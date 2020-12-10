"علوم الحاسب" بالجامعة البريطانية تنظم المؤتمر الدولي للشبكات العصبية

شهدت الجامعة البريطانية فى مصر خلال الأسابيع الماضية أنشطة علمية وأكاديمية عديدة، نظمتها كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة، وافتتح رئيس الجامعة الدكتور أحمد حمد المؤتمر الدولى للشبكات العصبية الإصطناعية، والذي عقد بنظام الأونلاين.

وأكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أثناء كلمته الترحيبية بأعضاء المؤتمر، أهمية إلقاء الضوء على هذا التخصص، ومن ثم عرض أحدث التطورات في هذا المجال عن طريق تلك المؤتمرات الدولية.

وأشاد الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية، بالأبحاث التى قدمت فى هذا المجال وبأهمية البحث العلمى عامة وخاصة فى المجالات التقنية وتطبيقاتها، مشيراً إلى أهمية جدوي هذه المؤتمرات.

وكانت كلية علوم الحاسب قد نظمت أيضاً المؤتمر الدولى لهندسة البرمجيات والمعلومات فى الفترة من 11 إلى 13 من نوفمبر 2020 بمشاركة علماء من ٢٤ دولة، وذلك برئاسة الدكتور عمر كرم عميد الكلية والرئيس المشارك للمؤتمر مع الدكتور سمير أبوالسعود أستاذ علوم الحاسب بالكلية والذى صرح بأن هذه هى المرة الثالثة التى ينعقد فيها المؤتمر بالجامعة والذى ناقش أبحاثا تتعلق بالمعلوماتية الرقمية والاتصالات وتكنولوجيا الشبكات والوسائط المتعددة.

ونظم الدكتور عمر كرم والدكتور أبوالسعود أيضا جلسة خاصة بالمؤتمر الدولى للتعلم التعاونى والهجين، وذلك بجامعة مكماستر بكندا، ورأسه البروفيسور أندرياس بيستر الأستاذ أيضا بالكلية، حيث دارت الجلسة العلمية حول تحديات الإنتقال العاجل من التعلم التقليدى إلى التعلم عن بعد، كما ناقشت الجلسة عدة مواضيع هامة مثل برمجيات تشغيل المعامل عن بعد، علوم البيانات لخدمة تحليل الأداء الطلابي، أنظمة محاكاة النظم والمعامل.