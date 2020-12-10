آخر أخبار مصر.. عطل في فيس بوك وطقس غدا دافئ نهارا

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أبرز الأخبار الخدمية اليوم، التي تهم المواطنين على النحو التالي:

عطل مفاجئ يضرب فيس بوك وماسنجر وإنستجرام: مش أنت لوحدك

تعرضت تطبيقات "فيسبوك" و"ماسنجر" و"إنستجرام"، لعطل مفاجئ في معظم دول العالم بينها مصر، بعدما أبلغ عدد من المستخدمين عن عدم تمكنهم من استخدام التطبيقات بشكل كامل.

تفاصيل الوظائف الشاغرة في البنوك وطريقة التقديم

أعلنت عدد من البنوك حاجتها لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك، عبر موقع "لينكد إن" وتستعرض الوطن الوظائف الشاغرة في بنوك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، البنك العربي، والشروط المطلوبة.

طقس الجمعة دافئ على القاهرة والوجه البحري حار على الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، غدا الجمعة حيث أنه من المتوقع أن يكون دافئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية نهارا، مائلاً للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء، ومتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحا.

ويكون الطقس ليلاً، من المتوقع أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

قطع المياه عن بنها لتطهير مأخذ المحطة المرشحة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة بنها غدا الجمعة لمدة ٤ ساعات اعتبارا من الثانية عشر منتصف الليل وحتي الرابعة فجرا.

الأرصاد: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة وهذا موعد عودة الأجواء الباردة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل ستشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية مع ارتفاع درجات الحرارة من ثلاث إلى أربع درجات أعلى من الطبيع في ذلك الوقت من العام، لكنها حذرت بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة والالتزام بارتداء الملابس الشتوية، لأنه ارتفاع مؤقت سيعقبه بداية من الإثنين المقبل انخفاض كبير في درجات الحرارة.