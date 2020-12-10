الأرصاد: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة وهذا موعد عودة الأجواء الباردة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل ستشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية مع ارتفاع درجات الحرارة من ثلاث إلى أربع درجات أعلى من الطبيعي في ذلك الوقت من العام.

وحذرت "شاكر"، خلال مداخلة لها مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، المواطنين بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة والالتزام بارتداء الملابس الشتوية، مؤكدة أنه ارتفاع مؤقت سيعقبه بداية من الإثنين المقبل انخفاض كبير في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن مع ساعات الليل ستنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات رغم ارتفاعها في الصباح خاصة وقت الظهيرة.

وبالنسبة للشبورة المائية، أشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إلى أنها ستكون موجودة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة ولكنها خفيفة ولا تُعيق حركة السفر والمرور.

وكشفت أن مناطق في أقصى غرب البلاد ستتعرض لرياح مثيرة للرمال والأتربة في السلوم ومطروح وسيدي براني، بينما على القاهرة وباقي البلاد تكون معتدلة.

وكانت مصر قد شهدت موجة من التقلبات الجوية القوية خلال الفترة الماضية، ووصل الأمر إلى سقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد الرعدية في بعض الأوقات، الأمر الذي تطور بشكل كبير في بعض المحافظات، حيث تجمعت المياه في المناطق المختلفة، مما أدى إلى تعطيل الدراسة في عدد من المحافظات.

وتعد محافظة الإسكندرية واحدة من أكثر المحافظات التي شهدت تضررًا كبيرًا من التقلبات الجوية المختلفة التي حدثت خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث شهدت المحافظة أمطار رعدية وغزيرة.