مصيلحي: احتياطي القمح يكفي 5 أشهر والرغيف البلدي أهم إنتاج للوزارة

أعلن الدكتور علي مصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إعادة تأهيل مطحن الإسكندرية، ضمن خطة تجديد المطاحن لرفع مستوى الخدمات .

وأضاف "مصليحي" في تصريح صحفي على هامش زيارته للإسكندرية، اليوم، أن كفاءة المطحن عامل ممهم في صناعة الخبز، لافتا إلى أن أهم منتج تقدمه وزارة التموين هو الرغيف المدعم ويتمثل في الطحن ثم الخبز ثم يصل للمواطن ولابد من الاهتمام بسلاسل الإنتاج المتكاملة سواء جودة الاقماح أو تخزينها وفق المعايير والاشتراطات، وأوضح أن هناك احتياطي كافي من القمح يصل إلي 5 أشهر ونصف الشهر، معبرا عن إعجابه بجودة ووزن رغيف الخبز افي المحافظة.

وافتتح الوزير مطحن الإسكندرية وزار شركات الجملة بمنطقة أبو سليمان ومنطقة كوم الشقافه ومركز تموين خدمات محرم بك، بالاضافة الي افتتاح أحدث فروع "جملة ماركت".

وأضاف أن العام المقبل سيشهد تحويل 650 مكتبا للتموين على مستوى الجمهورية إلى مراكز خدمة عامة متطورة، بالإضافة إلى التحول الرقمي والتعامل عبر تطبيق على الهاتف المحمول للتعامل السريع وتلبية كافة احتياجات المواطن.

وأضاف أن الوزارة تتعامل مع 70٪ من الجمهور، ومن أكثر الوزارات التى طبقت للعمل بالتكنولوجيا، لافتا إلى تحويل المكاتب إلى خدمة عامة تتواجد بالدور الأرضي والأول فقط أما الأدوار العالية ستصبح مكاتب تموين فقط.

وأكد الوزير، أن الدولة والحكومة تسعيان إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري من قبل وزارة التموين، موضحًا أن مكاتب الخدمة يعمل بها بعض الشباب المتطوعين من الخدمة العامة بمكافأة رمزية وسيتم التواصل مع وزارة المالية وذلك من أجل تخصيص مكافآت أكبر من الموارد الذاتية للوزارة حتى لا يتم وضع أي عبء على الدولة.