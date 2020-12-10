وزير التموين: تحويل 650 مكتبا تموينيا لمراكز خدمة متطورة العام المقبل

قال الدكتور على مصليحي وزير التموين، إن العام المقبل سيشهد تحويل 650 مكتبا تموين على مستوى الجمهورية إلى مراكز خدمة عامة متطورة، بالإضافة إلى التحول الرقمي والتعامل عبر تطبيق على الهاتف المحمول للتعامل السريع وتلبية كافة احتياجات المواطن.

وأضاف "مصليحي"، خلال جولته، اليوم، بمكتب خدمات محرم بك، أن الوزارة تتعامل مع 70٪ من الجمهور، ومن أكثر الوزارات التى طبقت للعمل بالتكنولوجيا، لافتا إلى تحويل المكاتب إلى خدمة عامة تتواجد بالدور الأرضي والأول فقط أما الأدوار العالية ستصبح مكاتب تموين فقط.

وتفقد الدكتور على مصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة العامة لتجارة الجملة في محافظة الإسكندرية بمنطقة أبو سليمان شرقاً، للوقوف على المخزون الاستراتيجي للشركة والتعامل مع 70 ٪ من الجمعيات وأصحاب الأعمال الحرة.

وأكد الوزير، أن الدولة والحكومة تسعيان إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري من قبل وزارة التموين، موضحًا أن مكاتب الخدمة يعمل بها بعض الشباب المتطوعين من الخدمة العامة بمكافأة رمزية وسيتم التواصل مع وزارة المالية وذلك من أجل تخصيص مكافآت أكبر من الموارد الذاتية للوزارة حتى لا يتم وضع أي عبء على الدولة.

وقال الوزير ، إنه لابد من احتساب المخزون الاستراتيجي للشركة لمعرفة معدل الصرف اليومي واحتساب المخزون الاستراتيجي للحملة، وحجم المخازن وتكفي حتى مدة من الزمن.

وأشاد الوزير خلال الجوله بالجهد المبذول داخل مصنع الجملة وحجم الأعمال والأرباح ومعدل الصرف اليومي، قائلا" حاجة عظيمة جداً".

وأكد محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن معدل الصرف لشركة الجملة يومياً 8 ملايين جنيه، لافتا إلي أن هذه المخازن تخدم محال الجملة، ومن المقرر أن يزور عدد من المجمعات الاستهلاكية والشركات في الإسكندرية لتفقد الوضع داخل المدينة.