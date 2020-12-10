وفاة صيدلي بالغربية بعد إصابته بكورونا

أعلن الدكتور هاني دنيا، نقيب الصيادلة بالغربية، وفاة الدكتور خالد عيد، صيدلي، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا"، وقال "دنيا" إن الطبيب الراحل كان مصابا بفيروس كورونا منذ شهر وتم عزلة منزليا، وأثناء فترة علاجه حدثت له مضاعفات وتدهورت حالته الصحية.

وأشار إلى نقله للمستشفى وتم وضعة على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة الى أن وافته المنية اليوم، ونعى"دنيا" الراحل بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم اهلة الصبر والسلون لوفاته .

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اعلنت عن خروج 15 مصاب بفيروس كورونا المستجد عقب تلقيهم فتره علاجيه استمرت لأكثر من أسبوعين داخل أقسام العزل الصحي علي مستوي مستشفيات الحميات والصدر والعامة بقري ومراكز المحافظة .

من جهة أخرى، شكلت الغرفة التجارية بالفيوم، لجانا لتكثيف حملات التوعية بمخاطر فيروس "كورونا"، وأساليب النظافة الصحيحة، وطرق ووسائل التطهير والتعقيم والإلتزام بالاجراءات الاحترازية، فضلاً عن عقد عدة ندوات توعوية وحوار مجتمعي مع التجار وأصحاب المحال من خلال الـ ٢٤ شعبة على مستوى الغرفة التي تمثل كافة المحال التجارية بأهمية الالتزام بالإجراءات والقرارات الوزارية ومواعيد غلق محالهم.