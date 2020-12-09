نقيب أطباء الغربية الأسبق ينعى نبيل فاروق: فارس محب لتراب وطنه

نعى الدكتور مجدي الحفناوي، نقيب الأطباء الأسبق بمحافظة الغربية، منذ قليل، الكاتب والأديب نبيل فاروق صاحب "رجل المستحيل"، والذي وافته المنية منذ عدة ساعات.

وقال "الحفناوي" في نعيه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أعزي نفسي وكل من أحب الثقافة الحقه والمعرفة الأصيلة في وفاة أخي الحبيب وصديقي الغالي وزميل العمر الكاتب والروائي المبدع المتميز المصري الأصيل المنتمي لوطنه المحب لترابه العاشق لتاريخه المرحوم بإذن الله الدكتور نبيل فاروق، وما زلت أتذكر زيارته الأخيرة لي بمنزلي في مطلع هذا العام في يناير الماضي، ومازال صدى كل كلمة دارت بيننا من أجل حاضر ومستقبل وطننا الغالي يرن في أذني".

وأضاف: "ما زالت ابتسامته الجميلة التي لا تفارق محياه مطبوعة في ذاكرتي، كم سأفتقدك أيها الرائع النبيل، وكم سيفتقدك وطنك الذي لا ينسى أبدا كل ابن وفي بار أصيل، كنت دائما الاسم على مُسَمَّى، كنت دائما رمزا للفارس الإنسان الراقي المتواضع السمح الخلوق، استودعك الله العلي القدير الذي لا تضيع عنده الودائع، إلى الملتقى الدائم السرمدي لديه جل جلاله وتعالى سبحانه، وأدعوه في علاه أن يتغمدك بواسع رحمته ووافر مغفرته، وأن يدخلك فسيح جناته فى الفردوس الأعلى بصحبة ومعية رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ويعد نبيل فاروق كاتب مصري معروف، اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، كما قدم مسلسل "العميل 1001" الذي قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.

بدأ نبيل فاروق عشقه للقراءة منذ طفولته، حين كان والده يشجعه على القراءة، وبدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية.

أولى الجوائز التي حصل عليها الراحل كانت من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000.

النجاح الكبير لنبيل فاروق كان عام 1984 حين ما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.

ابتكر نبيل فاروق، شخصية أدهم صبري، حين ما قابل ضابط مخابرات مصريا، ومنها ذاع صيت الشخصية وحققت نجاحا كبيرا.

في شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر عن قصة "جاسوس سيناء أصغر جاسوس في العالم".