لقاءات مع الطلاب بدمياط للتعريف بدور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد

أقامت هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، محاضرات في المدارس لبيان جهود الدولة في مكافحة الفساد بكل أنواعه، بحضور عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وممثل هيئة الرقابة الإدارية وعبدالعليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية، وذلك لتحفيز الطلاب وكافة أفراد المجتمع على الإبلاغ الفوري عن حالات الفساد متى ظهرت.

كما عقدت لقاءات مفتوحة مع الطلاب للتعريف بدور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد بكل أنواعه وقدمت هيئة الرقابة هدايا للطلاب الذين أجابواعلى الأسئلة المطروحة في الندوة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على استمرار تلك الندوات لتعريف الطلاب بدور الدولة في مكافحة الفساد وخطره على التقدم المجتمعي. وأقامت هيئة الرقابة الإدارية العديد من الندوات وفتح قنوات اتصال مع الجماهير لرفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد على أفراد المجتمع ووقوفه عقبة في طريق تنمية الدولة و رقيها.

واستقبل عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في وقت سابق ، ناصر حماد مدير عام هيئة تعليم الكبار بدمياط، وسحر عبد الباري مدير عام العلاقات العامة ومنسق التربية والتعليم، وحضر اللقاء محمد الحمزاوي مسؤول محو الأمية وتعليم الكبار بمديرية التربية والتعليم.

وتطرق اللقاء إلى تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة العامة لتعليم الكبار ومديرية التربية والتعليم على مستوى الإدارات التعليمية العشرة للعام الدراسي الجاري، حيث أكد وكيل الوزارة على تقديم الدعم الكامل والتجهيزات المناسبة من قبل المديرية وعلى مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وأطقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، إشارة البدء لـ4 مدارس بمدن دمياط، وعزبة البرج، ورأس البر، وبلغت تكلفتها الإجمالية 31.14 مليون جنيه، استكمالًا لسلسلة الافتتاحات للمشروعات التعليمية والتي بدأتها مطلع الأسبوع الماضي.