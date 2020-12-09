رئيس جامعة دمياط يتابع امتحانات الأونلاين لأول مرة

تفقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والمعلومات، التي يتم إجرائها أونلاين بمعامل الكلية، لأول مرة بالجامعة.

وانتظمت أعمال الامتحانات لطلاب المستوى الثاني بالكلية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الصحية، ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال بحيري عميد كلية الحاسبات والمعلومات، و وكلاء الكلية.

جدير بالذكر، أنه من خلال عقد الامتحانات بتقنية الأونلاين؛ يستطيع الطالب معرفة نتيجة الامتحان بعد نهايته مباشرة وتأتي خطوة عقد الامتحانات أونلاين اليوم بكلية الحاسبات والمعلومات ضمن الجهود المستمرة للتحول الرقمي والتطوير بجامعة دمياط ضمن مشروعات التحول الرقمي بالجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتضمن مشروعات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي 6 محاور رئيسية وهي:

1- إقامة الحرم الجامعي الذكي من خلال تدريب فرق العمل في الجامعات الحكومية، وتقييم قدرات جميع الجامعات الحكومية على التحول الرقمي إلى جامعة ذكية.

2 - إجراء الاختبارات الإلكترونية.

3- إقامة المنصات والبوابات الإلكترونية.

4 - تطوير البنية التحتية المعلوماتية

5- تطوير النظم والتطبيقات وتفعيل نظام إدارة التعلم بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب

6- تطوير المحتوى التعليمي الجامعي.

التقى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط بالدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث شهد اللقاء مراسم تجديد بروتوكول التعاون بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، وتتضمن آليات التعاون بين الجامعة والهيئة فيما يتعلق بفعاليات محو الأمية بمشاركة طلاب الجامعة.

يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030 كما شهد اللقاء توقيع رئيس جامعة دمياط وعاشور عمري عقد المشروع البحثي التي فازت به الجامعة بعنوان (محو الأمية وثقافة التطوع لدي الشباب).

وعلى هامش توقيع البروتوكولات في مجال التعاون مع هيئة تعليم الكبار تم عقد اجتماع اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة بحضور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد حسن جمعة منسق عام الجامعة لمحو الأمية وتعليم الكبار وناصر حماد رئيس فرع الهيئة بدمياط.

وتمت مناقشة عدة موضوعات خاصة بجهود الجامعة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ورؤيتها المستقبلية لتطوير مشاركة الكليات في جهود محو الأمية والسعي لاستمرار جامعة دمياط في مصاف الجامعات الرائدة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.