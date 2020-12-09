139645 طنا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3878 طنا تشمل 900 طن كالسيوم فلوريد و2978 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45877 طنا تشمل: 19944 طن ذرة و1659 خشب زان و8074 طن ابلاكاش و16200 طن خردة.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 350 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات "طماطم وفاصوليا وبطاطس وخضار مشكل مجمد" وحاصلات زراعية "برسيم وشطة وفول سوداني ولب وسمسم" وفواكه "برتقال ورمان وبلح"، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وأمريكا واليابان وهولندا ومالطا وباكستان وسريلانكا وإنجلترا وإندونيسيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1028 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1851 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 139645 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 9242 طنا كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3918 شاحنة.