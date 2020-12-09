9 مصابين آخرين.. مدير مستشفى الأزهر: وفيات حادث دمياط 3 أشقاء وابن عمهم

قال الدكتور إبراهيم الصياد، مدير مستشفى الأزهر الجامعي بمدينة دمياط الجديدة، إن إصابات المصابين التسعة في حادث مرور دمياط، تتراوح بين الكسور والاشتباه في نزيف داخلي واشتباه نزيف على المخ.

وأضاف الصياد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يجري للمصابين الفحوصات الطبية اللازمة وتم إدخالهم الأقسام الطبية التي تحتاج حالتهم إليها، مشيرا إلى أن المتوفين الـ 4 تم تسليم جثثهم لذويهم وهم من عائلة واحدة 3 أشقاء وابن عمهم وجميعهم من منطقة قلابشو بمحافظة الدقهلية.

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، اليوم، في حادث تصادم سيارتين "ملاكي وربع نقل" بدمياط، وجرى نقل المصابين لمستشفى الأزهر الجامعي بمدينة دمياط الجديدة لتلقي العلاج.

ووفقا لمصدر طبي أسفر الحادث عن وفاة "البهنسي السيد - حمدي حجازي وفرج السيد وجثة مجهولة الهوية" وإصابة "إسماعيل السيد - محمود صديق - محمود رضا السعودي - محمد عبدالقادر - عمر صلاح إبراهيم ومحمود عبدالموجود وإسماعيل السيد وفارس نزيه وصلاح إبراهيم".

وقالت مصادر إن الطريق الدولي شهد تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل أمام مسجد علاء الغالي اتجاه قرية جمصة، وانتقلت قوات الأمن للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين والضحايا لمستشفى الأزهر الجامعي.

في سياق منفصل شهدت محافظة الدقهلية اليوم حادث حيث تبين أنه أثناء دخول القطار المتجه إلى مدينة المطرية، لتحميل الركاب من الرصيف، عاد بسرعة شديدة باتجاه الحاجز الخرساني، مما تسبب في حادث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت الواقعة للنيابة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة بشرطة النقل المواصلات داخل المحطة وتم التحفظ على عامل التحويلة وسائق القطار لحين العرض على النيابة العامة للتحقيق، وذلك بسبب اصطدام القطار بالحواجز نتيجة وجود خطأ بالتحويلة وسرعة القطار عن المعدل المحدد.

وأوضح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن إجمالي عدد المصابين 22 مصابا تم خروج 18 منهم بعد إجراء الإسعافات لهم والاطمئنان بأن حالتهم طبيعية ويوجد حاليا 4 مصابين محجوزين لتلقي العلاج بالمستشفى وحتى تماثلهم للشفاء، وأنه لا توجد أي حالات وفاة بالحادث.