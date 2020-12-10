وزيرا الزراعة المصري والعراقي يتفقدان معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية 

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه المهندس محمد كريم وزير الزراعة العراقي بجولة تفقدية للمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف ومعهد الهندسة الوراثية ومشروع مكافحة وحصر مرض العفن البني في البطاطس ومعمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وكذلك معهد صحة الحيوان وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وقيادات وزارة الزراعة.

الوزيران استمتع إلى شرح من مديري المعاهد والمعامل حول طبيعة علمها ودورها في خدمة الزراعة وايضا ضمان جودة المنتجات الغذائية المصرية النباتية والحيوانية سواء للصادرات أو السوق المحلى القصير أكد أن نظيره العراقي أشاد بالمستوى العلمى لمعامل ومعاهد وزارة الزراعة والمعتمدة دوليا حيث تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة واضاف أن توجيهات القيادة السياسية في البلدين بتعميق التعاون في كل المجالات وعلى رأسها المجال الزراعي حيث أثبتت جائحة كورونا أهمية قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد الوطني للدول

من ناحية أكد المهندس محمد كريم وزير الزراعة العراقي أن زيارته لمصر حققت نتائج طيبة حيث تم الاتفاق على كثير من مجالات التعاون وأعرب عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين مصر والعراق يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين

تجدر الإشارة إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد إستقبل صباح اليوم المهندس محمد كريم وزير الزراعة العراقي وبحث معه آفاق التعاون بين البلدين في كافة المجالات الزراعية المختلفة وتم الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء ومجموعات عمل مشتركة وزيارات متبادلة من أجل تفعيل مجالات التعاون على أرض الواقع.