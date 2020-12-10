وزارة التضامن: إنشاء حضانات داخل المصانع ومراكز التكوين المهني

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل بناءً على توجيهات الرئيس، بتغطية المناطق المحرومة كافة من الحضانات، مشيرة إلى أنه ما زالت التغطية منخفضة حتى الآن.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية لها قبل قليل، أن الوزارة تعمل أيضًا على سهولة تراخيص الحضانات غير المرخصة؛ إذ شكلت لجنة معنية لتسهيل التراخيص تضم وزارات "التضامن، والداخلية، والتنمية المحلية".

وأشارت نيفين القباج إلى أن الوزارة تهدف من خلال توقيع بروتوكولات التعاون اليوم مع بنك ناصر الاجتماعي، إلى وجود بنود تطبق الفترة المقبلة، منها إتاحة مبلغ مستهدف للقطاع الخاص في صورة قرض لشراء مستلزمات الحضانات، بالإضافة الى تحمل العميل 25% من إجمالي المبلغ المفترض، كذلك التأمين ضد مخاطر التشغيل لحماية وتأمين الطفل.

وأضافت وزيرة التضامن، أنه ستنشأ حضانات داخل المصانع ومراكز التكوين المهني فى إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء الحضانات.

وأكدت نيفين القباج أنّ إجمالي عدد الحضانات المرخصة 14 ألفا، ونحو 10 آلاف حضانة غير مرخصة، متابعة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إنّه سيعطي تيسيرات في ترخيص الحضانات لحل مشكلاتهم، من خلال الوزارات المعنية".

وأشارت الوزيرة إلى أن عدد الأطفال المسجلين في دور الحضانة 980.423 طفلا، بنسبة تغطية تصل إلى 8%، وذلك يرجع لعدة أسباب منها عدم كفاية وملاءمة قاعات لرياض الأطفال التي تستوعب عدد الأطفال في سن رياض الأطفال، وانخفاض مستوى وعي وقناعة الأهالي بأهمية هذا المرحلة في بناء شخصية الطفل، وكيفية التعامل مع الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية للأطفال، وضعف مهارات وقدرات المعلمات والميسرات بفصول رياض الأطفال القائمة بالجمعيات الأهلية، فيما يتعلق بطرق وأساليب التعلم والتربية السليمة، وغياب المنهج الموحد المطبق داخل دور الحضانات للتعامل مع الأطفال.