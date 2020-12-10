"التضامن" توقع ملحق برتوكول مع بنك ناصر لتمويل الحضانات بشروط ميسرة

توقع وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في الدكتورة نيفين القباج وبنك ناصر الاجتماعي، اليوم، ملحقا لبروتوكول تعاون سبق توقيعه بين وزارة التضامن وبنك ناصر، لتمويل الحضانات بشروط جديدة وميسرة.

من جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قرار الرئيس بمنح تراخيص مؤقتة لحضانات الأطفال غير المرخصة، تأتي لتصبح "حضانات رسمية"، ولتشرف الدولة على أنشطتها.

لجنة وطنية لبحث ترخيص الحضانات تضم عدة وزارات

وأضافت "القباج"، أن هناك لجنة وطنية لبحث ترخيص الحضانات، تضم عدة وزارات، لبحث ترخيص الحضانات، ومشكلاتها، والتحديات التي تواجهها في الترخيص، والعمل على معالجتها.

وأكدت وزيرة التضامن أنّ إجمالي عدد الحضانات المرخصة 14 ألفا، ونحو 10 آلاف حضانة غير مرخصة، متابعة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إنّه سيعطي تيسيرات في ترخيص الحضانات لحل مشكلاتهم، من خلال الوزارات المعنية".

وأوضحت أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و4 سنوات يبلغ 12 مليونا و480 ألفا و590 طفلا وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنسبة 32% من إجمالي الأطفال (صفر- 18).

وأشارت إلى أن عدد الأطفال المسجلين في دور الحضانة 980.423 طفلًا بنسبة تغطية تصل إلى 8%، وذلك يرجع لعدة أسباب منها عدم كفاية وملاءمة قاعات لرياض الأطفال التي تستوعب عدد الأطفال في سن رياض الأطفال، وانخفاض مستوى وعي وقناعة الأهالي بأهمية هذا المرحلة في بناء شخصية الطفل، وكيفية التعامل مع الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية للأطفال، وضعف مهارات وقدرات المعلمات والميسرات بفصول رياض الأطفال القائمة بالجمعيات الأهلية فيما يتعلق بطرق وأساليب التعلم والتربية السليمة، وغياب المنهج الموحد المطبق داخل دور الحضانات للتعامل مع الأطفال.

وأكدت نيفين القباج أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يعد أحد مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي التي تهدف لتمتع الأطفال من الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية.