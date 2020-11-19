"التضامن": الحضانات الملتزمة بالإجراءات الاحترازية تعمل بكامل طاقتها

قال محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدولة المصرية لم تقرر غلق الحضانات، مشيرًا إلى رصد 4 آلاف حضانة مستمرة في العمل وتطبق الإجراءات الاحترازية بشكل جيد جدًا.

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يُعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و"on"، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أن الوزارة رفعت نسب إشغال الحضانات من 80% إلى 100%، أي أن الحضانات الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية تعمل بكل طاقتها دون وجود أي مشكلة، كما أن الإقبال عليها كبير جديدًا.

وتابع: "نبذل مجهودات على مستويين، الأول يخص الحضانات وبنيتها التحتية والتعقيم واتخاذ الإجراءات الاحترازية، أما المستوى الثاني فهو تدريب العاملين داخل الحضانات على كيفية التعامل مع أي ظاهرة أو مرض داخل الحضانة، وندعم الحضانات وصرفت مكافآت للمشرفات اللاتي تضررن خلال الفترة الماضية".

وأشار، إلى أن الفترة الماضية شهدت غلق 4 حضانات فقط بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية، لردع جميع الحضانات الأخرى وجعلها تلتزم بالإجراءات: "أصبح فتح الحضانة الآن أسلوب حياة والأمور مستقرة داخلها".

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إغلاق كافة الحضانات على مستوى الجمهورية، تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لإغلاق كل الحضانات على مستوى الجمهورية، مُوضحةً أنَّ الحضانات تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، وتتبع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مُشددةً على تكثيف حملات رقابية وبشكل مفاجئ على كل الحضانات للتأكّد من مدى التزامها بجميع الاشتراطات المطلوبة، مع إلغاء تراخيصها حال عدم الالتزام.