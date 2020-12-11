المنشآت السياحية: فتح المطاعم ليلة رأس السنة حتى الواحدة صباحا

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن المطاعم السياحية ستكون مفتوحة ليلة رأس السنة، حتى الساعة الواحدة صباحا.

وأضاف "المصري"، لـ "الوطن"، أن الغرفة استقرت على عدم التقدم حاليا بطلب لوزارة السياحة والأثار للسماح للمطاعم بالفتح حتى الفجر خلال الكريسماس ورأس السنة، وذلك احتراما للقواعد المعمول بها.

وتابع "ليلة رأس السنة ستوافق يوم خميس وهو ما يسمح بمد مواعيد العمل لساعة إضافية ليسمح للمطاعم بالفتح حتى الواحدة صباحا"، متوقعا أن تكون نسب إقبال المواطنين على تناول العشاء والسهر بالمطاعم ليلة رأس السنة "متوسطة".

وأشار إلى أنه تم التنبيه على كافة المنشآت والمطاعم السياحية العاملة حاليا بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وذلك حماية للعاملين والزبائن فى آن واحد، موضحا أنه فى حال مخالفة تلك الإجراءات فسيتم توقيع عقوبات متدرجة على المنشآة تصل حتى الغلق وإلغاء الترخيص.

وأوضح "المصري"، أن المطاعم العاملة حاليا لاتحقق أي أرباح، وبالكاد إيراداتها تكفى لدفع رواتب العاملين وتكاليف التشغيل، مرجعا ذلك للعديد من الأسباب أهمها عدم سماح وزارة السياحة والآثار للمطاعم باستقبال الزبائن بنسبة أكبر من 50% من السعة الاستيعابية للمطعم، إضافة إلى منع تناول الشيشة بالمنشآت السياحية والتى جعلت غالبية الزبائن يعزفون عن تناول الغذاء والعشاء بالمطاعم، ونهاية بمواعيد غلق وفتح المطاعم والتى حددت غلق المطاعم بالثانية عشر صباحا خلال الشتاء والواحدة صباحا خلال الصيف.

وأكد أن موافقة الغرفة على مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية جاء نتيجة ظروف كورونا وضرورة تنفيذ كافة فئات المجتمع لتعليمات الحكومة، مشيرا إلى أنه فور انتهاء جائحة كورونا، فإن الغرفة ستطلب من الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والأثار عودة تشغيل المطاعم بطاقة 100%، مع عودة مواعيد غلق المطاعم فى الثالثة صباحا، والسماح بتشغيل الديسكوهات والملاهى الليلية الممنوعة من العمل حاليا، فضلا عن عودة الشيشة التى تمثل عامل جذب كبير للزبائن للتواجد بالمطاعم.