5 أسباب وراء تراجع إيرادات المطاعم السياحية.. تعرف عليها

قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، إن هناك العديد من الأسباب التى أدت لتراجع إيرادات المطاعم السياحية حاليا بنحو 70% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف لـ"الوطن"، أن تلك الأسباب أدت إلى قيام العديد من المطاعم بإغلاق أبوابها لحين تحسن الأحوال فضلا عن تفكير البعض الأخر فى تغيير النشاط.

وعدد "وهبة"، الأسباب التى أدت إلى تراجع الإيرادات المحققة حاليا، ملخصا إياها فى النقاط الأتية:

1- تحديد وزارة السياحة والآثار نسب استقبال المطاعم للزبائن بـ 50% من السعة الاستيعابية للمنشآة السياحية قلل من الإيرادات المحققة.

2- حظر استخدام الشيشة فى المطاعم أدى إلى عزوف المواطنين عن الذهاب للمطاعم خاصة أن الشيشة أحد الوسائل الهامة لجذب الزبائن لتناول الطعام بالمطاعم السياحية .

3- غلق المطاعم السياحية فى منتصف الليل جعل غالبية الزبائن يعزفون عن التوجه للمطاعم خاصة أن 70% منهم يتوجهون للمطاعم خلال فترة الليل.

4- تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتى جعلت العديد من المواطنين يرفضون تناول الغذاء خارج البيت.

5- استمرار إغلاق مسارح المنوعات وقاعات الأفراح الموجودة بالمطاعم آثر بالسلب على اقبال المواطنين.

وأشار وهبة إلى ان مجلس إدارة الغرفة وافق خلال اجتماعه الاسبوع الماضى على قرارات وزارة السياحة والآثارالخاصة بمواعيد فتح وغلق المنشآت والمطاعم السياحية وذلك بسبب أزمة كورونا وضرورة تكاتف كافة قطاعات الدولة لعبور تلك الأزمة، موضحا أنه بعد انتهاء الأزمة فإن الغرفة ستطالب بمعاملتها كالفنادق فى مواعيد الفتح والغلق.

ومن جهته قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن الغرفة شددت على جميع أعضائها بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطاعم السياحية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"،لافتا إلى وجود لجان مشتركة بين الغرفة ووزارة السياحة السياحة والآثار تقوم بالتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات مع توقيع جزاءات على المخالفين تصل لحد إغلاق المنشآة.