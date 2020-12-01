المنشآت السياحية: اليوم بدء العمل بالمواعيد الجديدة لغلق وفتح المطاعم

قال عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه بداية من اليوم الثلاثاء سيتم العمل بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المطاعم والمنشآت السياحية والتي حددتها وزارة السياحة من الخامسة صباحا وحتى الثانية عشرة من منتصف الليل على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً.

وأضاف لـ"الوطن"، أن خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل (Home delivery) بالنسبة للمطاعم والكافيتريات ستستمر على مدار (24 ساعة).

وأشار المصرى إلى أن الغرفة وافقت على تلك المواعيد نظرا لظروف الموجة الثانية من فيروس كورونا إلا أنه بعد انتهاء هذا الوباء ستطالب الغرفة بمد فتح المطاعم السياحية حتى الساعة الثانية صباحا، لافتا إلى أن المطاعم التى تعمل حاليا لا تحقق أي أرباح نظرا لقلة الإيرادات بالمقارنة بتكاليف التشغيل والرواتب فى ظل عدم السماح للمطاعم باستقبال زبائن أكثر من 50% من السعة الاستيعابية لها.

ومن جهته أعلن هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة ستبدأ في تلقي طلبات المطاعم السياحية، لتجديد الترخيص السنوي لها بداية من شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف لـ"الوطن"، أن إجراءات الحصول على الترخيص لا تأخذ وقتا طويلا طالما أن المطعم لا توجد عليه أي مشاكل، لافتا إلى أن الغرفة تعطي المطعم كافة التعليمات الجديدة التي تصدرها وزارة السياحة والآثار عند الترخيص حتى يتم تطبيقها.

وأشار إلى أن عدد المطاعم والمنشآت السياحية تبلغ نحو 1370 مطعمًا، جميعها سيتقدم بطلب لتجديد التراخيص حتى المطاعم المغلقة حاليًا، وعددها أكثر من 300، والتي لم تتقدم حتى الآن بطلبات لإعادة التشغيل والحصول على شهادة السلامة الصحية.

وكانت وزارة السياحة قد أعلنت استمرار حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية،علاوة عن استمرار حظر إقامة أي حفلات أو مناسبات أو أفراح أو تجمعات في الأماكن والقاعات المغلقة لحين صدور قرارات بإعادة الفتح والتشغيل، وذلك في ضوء الإجراءات التي ستتخذها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا.