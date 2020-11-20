غرفة المطاعم السياحية: "الدليفري" مستمر بعد مواعيد الغلق المقررة

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن خدمة توصيل الطلبات للمنازل "الديلفري"، بالنسبة للمطاعم السياحية ستستمر بعد المواعيد المقترحة لغلق الكافيتريات والمطاعم السياحية والمحددة بـ 12 صباحا في الشتاء والـ 1 صباحا في الصيف، والمزمع تطبيقها بداية الشهر المقبل.

وتابع "أن تحديد موعد لغلق المطاعم السياحية يعني إيقاف استقبال الزبائن بالمطعم بعد الموعد المحدد مع استمرار خدمة الديلفري".

وأضاف لـ"الوطن"، أن غرفة المنشآت السياحية لم تتلق إلى الآن أية تعليمات بشأن مواعيد الغلق الجديدة المزمع تطبيقها بداية من شهر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح السلطة في تحديد مواعيد غلق المنشآت السياحية لوزير السياحة والآثار، بما يتناسب مع المصلحة العامة للقطاع السياحي والعاملين به.

وأشار "المصرى" إلى أن الغرفة شددت على جميع أعضائها بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطاعم السياحية لمواجهة الموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"‘ لافتا إلى وجود لجان مشتركة بين الغرفة ووزارة السياحة السياحة والآثار تقوم بالتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات مع توقيع جزاءات على المخالفين تصل لحد إغلاق المنشآة.

غرفة المنشأت السياحية: الإيرادات تكفي بالكاد لدفع رواتب العاملين

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن الإيرادات التي تحققها المطاعم حاليا "قليلة "وتكفي بالكاد لدفع رواتب العاملين وتكاليف التشغيل، مرجعا ذلك لضوابط تشغيل المطاعم والمنشآت والتي حددت نسب استقبال الزبائن بالمطاعم بـ 50% من السعة الاستيعابية للمطعم، فضلا عن غلق المنشآت الساعة الـ 12 صباحا، إضافة إلى منع استخدام الشيشة بالمطاعم والتي أثرت بالسلب على إقبال الزبائن على الذهاب للمطاعم السياحية.

يشار إلى أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية حذرت من التداعيات السلبية للغلق المبكر للمطاعم وتأثير ذلك على إضعاف القوة الناعمة للسياحة المصرية التي تتمثل في المهرجانات والحفلات الغنائية والمسارح والمطاعم والنوادي الليلية.