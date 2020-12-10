سفير مصر بإسبانيا: نسعى لتدشين مجلس أعمال مشترك لتعزيز العلاقات

قال عمر سليم سفير مصر بإسبانيا، إن هناك محادثات حالية مع الجانب الإسباني من أجل تدشين مجلس أعمال مشترك لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

وجاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان" فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية لإسبانيا"، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري.

وأوضح سليم، أن المحادثات تدور حول بدء إسبانيا في تشكيل الجانب الخاص بها في المجلس، فيما تم تشكيل الجانب المصري، معربا عن أمله في تفعيل مجلس الأعمال المشترك خلال العام المقبل أو عقب انتهاء تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من أجل عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين وبين القطاعات المختلفة في البلدين.

وأكد سليم، أهمية وجود هذا المجلس والذي كان يتم السعي لتدشينه منذ فترة، وكان يواجه بعض العقبات التي تم تجاوزها، ولكن حالت ظروف كورونا في استكمال خطوات التدشين.

وذكر سفير مصر بإسبانيا، أن البلدين تربطهما علاقات جيدة سواء على المستوى السياسي أو التجاري، وهو ما تشير إليه نتائج التبادل التجاري بينها، كما تم حل المشاكل التي كانت تواجه الشركات الإسبانية مع نظيرتها المصرية أو الحكومة، مؤكدا أن سمعة مصر جيدة في إسبانيا ولم يكن هناك إي مشاكل للمنتجات الغذائية المصرية هناك.

وأكد سليم، أهمية مشاركة الشركات المصرية فى المعارض المقامة فى إسبانيا لعقد لقاءات مع رجال الأعمال الإسبان أو من دول أمريكا اللاتينية بما يتيح الفرصة لزيادة الصادرات لها.

وأوضح الدبلوماسي المصري، أن مصر بعد انضمامها إلى المجلس الدولي للزيتون الذي يوجد مقره في العاصمة الإسبانية مدريد، ويضم أهم الدول المنتجة والمصدرة للزيتون وزيت الزيتون، ويقوم بتحديد أهم المعايير الخاصة بقطاع الزيتون، طلبت تقديم الدعم الفني لها في ظل مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة.

وتابع سليم قائلا: إن الشركات المصرية لديها فرصة للتعاون مع السوق الأسبانى في مجال زيت الزيتون، مشيرا إلى أن إسبانيا تستورد كميات كبيرة لإعادة التصدير للسوق الأمريكي.