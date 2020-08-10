سفير مصر بإسبانيا: غير مسموح بتسليم مظاريف التصويت باليد.. البريد فقط

كشف السفير عمر سليم سفير مصر في أسبانيا عن الاستعدادات التي تتخذها السفارة لعملية تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ.

وقال "سليم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الاستعدادات بدأت منذ فترة طويلة منذ إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات وأنه نظرًا للظروف الصحية سيتم اللجوء للتصويت عبر البريد، لافتًا إلى أن السفارة تواصلت مع الجهات الرسمية مع هيئة البريد للتأكد من إمكانية إتمام عملية التصويت بسلاسة وتأمين المظاريف.

وأشار أنه تم اخطار الجالية المصرية أن التصويت سيكون عبر البريد وأن الاستفسارات كانت عن إمكانية الذهاب لمقر السفارة لتسليم المظاريف وأنه تم إخبارهم أن التصويت سيكون عبر البريد، لافتًا إلى أنه يسمح باستقبال المظاريف اليوم وغدًا وأنه سيكون هناك يومين آخرين كانتظار لوصول المظاريف.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة للفرز لفتح المظاريف للتاكد من وجود الاستمارة وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة الاقامة ثم فرز الأصوات وإرسال النتيجة للقاهرة.

ومن جهة أخرى أكد سليم أن بعض أعضاء الجالية المصرية أصيب بفيروس كورونا وتمت متابعة حالتهم بالكامل في المستشفيات وتم شفائهم جميعًا وتوفي شخص واحد فقط كان يعاني من مشاكل صحية.