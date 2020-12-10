بسبب كورونا.. إلغاء حفلات صابر الرباعي وهبة طوجي بالكريسماس

خوفا من زيادة الإصابات، بسبب الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19، تقرر إلغاء أغلبية حفلات الكريسماس، التي كان من المقرر أن تقام خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر الجاري.

أعلن الفنان التونسي صابر الرباعي، تأجيل حفله الغنائي الذي كان مقررًا إقامته بمركز المنارة، يوم 25 ديسمبر المقبل.

ونشر حساب "الرباعي"، صورة بوستر الحفل، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلق قائلا: "نظرًا للظروف الراهنة، وملاحظة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الأيام، ومراعاة التعليمات بتقليل التجمعات في الأماكن المغلقة خلال هذه الفترة، وبناءً على قرار رئيس الجمهورية، تقرر تأجيل حفل الفنان صابر الرباعي بمركز المنارة، لحين انتهاء هذه الفترة الصعبة".

وتابع: "القرار جاء خوفًا منّا على سلامتكم جميعًا وحرصًا على عدم تعرض أي شخص للأذى أو الأصابة لا قدر الله، دائمًا في خدمتكم، و نرجو من الله سلامتكم جميعًا".

كما أعلنت الفنانة هبة طوجي، إلغاء حفلها الذي كان من المقرر أن يقام فى 18 ديسمبر المقبل، فى بيان، قالت فيه: "انطلاقاً من حرصنا على سلامة الجمهور، قرر القائمون على حفل الفنانة اللبنانية هبة طوجي، تأجيل حفلها الغنائي الضخم في القاهرة، الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة 18 ديسمبر، في هايد بارك التجمع الخامس".

واختارالمنظمون، أخذ زمام المبادرة بتأجيل الحفل قبل موعده بأسبوعين بدلا من المخاطرة وإقامته في موعده نظرا لعلو الأصوات الجماهيرية خلال الأيام الماضية المعبرة عن قلقها إزاء ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، وارتاوا أن تزيح تلك الهموم من جمهور هبة الذي عبر عن حبه لها وسعيه لحضور الحفل وملاقاتها بشكل مباشر خاصة باعتبار هذه الحفلة أول إطلالة جماهيرية للنجمة اللبنانية في العالم العربي منذ بداية أزمة الوباء العالمي.

كما قامت فرقة كايرو ستيبس، بإلغاء حفلها الغنائي، وقالت في بيان: "قررت كايرو ستيبس، أن تطلق من جانبها مناشدة لجميع الفنانين ومنظمي الحفلات وأصحاب القرار في مصر لغلق المسارح والأماكن المغلقة وتجنب إقامة الفعاليات الكبرى خلال الفترة المقبلة وتجنب التجمعات لتخطي محنة الغرق في بحر الموجة الثانية من وباء كورونا، والعبور بالمصريين لبر الأمان واستقبال العام الجديد بسلامة على أمل أن يمحي بأيامه المقبلة الذكريات المأساوية لعام 2020، وبالفعل انضم عدد من الموسيقيين والفنانين الكبار لمناشدة كايرو ستيبس، من بينهم المايسترو ناير ناجي، الذي قرر هو الآخر إلغاء جميع حفلاته الموسيقية خلال شهر ديسمبر.