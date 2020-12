نتفليكس تعلن موعد عرض مسلسل الفانتازيا "FATE: THE WINX SAGA"

أعلنت شبكة نتفليكس، موعد عرض مسلسل الفانتازيا "FATE: THE WINX SAGA" للمخرج "براين يونغ"، في 22 يناير 2021، وهو يدور في عالم جديد من السحر ودراما الفانتازيا في 6 حلقات.

يتتبع مسلسل FATE: THE WINX SAGA رحلة نضوج خمس جنيات يدرسن في Alfea، وهي مدرسة داخلية للسحر في العالم الآخر، حيث يتعلمن السيطرة على قواهن السحرية بينما يستكشفن الحب، الصراعات، والوحوش التي تهدد حياتهن.

المسلسل من إبداع براين يونغ (مبدع مسلسل THE VAMPIRE DIARIES)، وهو مسلسل أكشن حي يأتي كإعادة إنتاج لمسلسل الرسوم المتحركة الإيطالي "نادي وينكس" الذي أبدعه إيجينيو سترافي.

يتضمن طاقم الممثلين:

- أبيغيل كوين"، في دور بلوم (الممثلة التي ظهرت في The Chilling Adventures of Sabrina, The Fosters)

- "هانا فان دير فيستهويزن" في دور ستيلا (الممثلة التي ظهرت في Grantchester, Lamborghini)

- "بريشيس مصطفى" في دور عائشة (الممثلة التي ظهرت في Endeavour)

- "إليوت سولت" في دور تيرا (الممثلة التي ظهرت في Normal People, Gameface)

- "إليشا أبلبام" في دور موسا (الممثلة التي ظهرت في Undercover Hooligan, No Reason)

- "سيدي سوفرال" في دور بياتريكس (الممثلة التي ظهرت في Rose Plays Julie)

- "فريدي ثورب" في دور ريفين (الممثل الذي ظهر في The Discovery of Witches, Safe, Overdrive)

- "داني غريفين" في دور سكاي (الممثل الذي ظهر في Awkward, The Gentlemen)

- "ثيو غراهام" في دور داين (الممثل الذي ظهر في Clink, Hollyoaks, Brief Encounters)

- "جيكوب دادمان" في دور سام (الممثل الذي ظهر في The Stranger, Medici, The A List)

- "إيف بيست" في دور المديرة فرح دولينغ (شاركت في Nurse Jackie)

- "روبرت جيمس كولير" في دور ساؤول سيلفا، (شارك فيDownton Abbey)

"جوش كاودري" في دور مايك بيترز ( شارك Fantastic Beasts & Where To Find Them)

-"أليكس ماكوين" في دور الأستاذ هارفي (The Thick of It, Sally 4Ever)،

"إيفا بيرثستل" في دور فانيسا الممثلة التي ظهرت في (Brooklyn, The Last Kingdom)

مسلسل FATE: THE WINX SAGA مسلسل أصلي من نتفليكس، إنتاج شركة Archery Pictures Production، بالتعاون مع Rainbow. المسلسل المكون من 6 حلقات من إبداع براين يونغ من أعماله (Vampire Diaries, Kyle XY)، وهو صانع المسلسل والمنتج المنفذ، كما يشارك في دور المنتج التنفيذي كل من جودي كونيهان و كريس ثايكير من Archery Pictures (Riviera, The State) بالإضافة إلى كريستيانا بوزلي وجوانا لي من Rainbow.