تشبه "نتفليكس".. وزير التعليم: منصة جديدة لطلاب الثانوية مطلع ديسمبر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أي ولي أمر لديه إثبات بإخفاء بعض المدارس الخاصة لحالات كورونا لديها التقدم للوزارة بشكوى أو للبوابة الإلكترونية لمنظومة الحكومة الموحدة، وسيتم الاستجابة لهم فورا، حيث سيتم تشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الصحة لتبين صحتها والتعامل معها.

وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن مواعيد الامتحانات المُعلنة قبل العام الدراسي قائمة كما هي، والبعض يستخدم أساليب الضغط وإثارة المواطنين للكسب من وراءه والحديث حول تأجيل الامتحانات، معقبا: "فيه من دة عشرات بيسترزقوا من الناس من هذه الأخبار المغلوطة".

وأكد أن الوزارة لم تصرح بتغيير مواعيد الامتحانات أو طبيعتها، حيث سيمتحن طلاب النقل كما هو معلن من قبل، وطلاب الثانوية إلكترونيا داخل اللجان، وليس في المنزل أو أبحاث، وإذا تعذر ذلك في التوقيت المحدد بسبب الجائحة سيتم بحث طريقة أخرى نظامية بهدف استكمال المحتوى التعليمي والتقييم العادل.

وأوضح أن مواكبة القناة التعليمية "مدرستنا" لمناهج الطلاب يسير بشكل جيد، وتستهدف لطلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، نظرا لعدم وجود مصادر أخرى لهم للتعلم، كما أن القناة المتخصصة للمرحلة الثانوية يسير على قدم وساق وستظهر للنور خلال أيام، كما سيتم إطلاق منصة "إيديوفليكس"، والتي تشابه "نتفليكس"، في الأول من ديسمبر، وستحتوي على فيديوهات مراجعة وشرح لطلاب المرحلة الثانوية لكيفية التعامل مع نظام الأسئلة الجديدة.