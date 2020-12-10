استشاري مناعة: لا توجد أبحاث تؤكد علاج كورونا بـ"السقط الهندي"

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وخصوصا في ظل مخاوف من توحش الموجة الثانية، وعودة ارتفاع نسب الإصابات، عاد الحديث عن العلاج بالأعشاب، وخصوصا نبات السقط الهندي، ومدى فاعليته في مواجهة الفيروس المستجد.

وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة والتغذية رئيس قسم البكتريا مستشفى جامعة القاهرة، إن نبات السقط الهندي، كان يستخدم قديما في علاج الربو والسعال، كما أنه يعمل كمضاد للالتهاب وقاتل للبكتيريا والديدان، فضلا عن عمله في خفض مستوى السكر في الدم، ولكن مع ذلك ليست هناك اَي أبحاث، تؤكد فاعليته في علاج فيروس كورونا كوفيد 19.

وأشارت استشاري البكتريا والمناعة والتغذية رئيس قسم البكتريا في حديثها لـ"الوطن"، إلى أن من الضروري إجراء العديد من الأبحاث، على عدد كبير من البشر، فضلا عن ضرورةً، ويجب اعتماده من منظمة الصحة والدواء في أمريكا للحديث عنه كعلاج للفيروس الغامض.

وأكدت أن ما انتشر فيما يخص فاعليته لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ربما يعود لدوره في مساعدة الجسم على قتل البكتيريا والفطريات، ما يساعد الجهاز المناعي في المقاومة، مثل شرب الينسون وقت المعاناة من نوبات السعال، فهو لا يعالج الكحة، لكنه يساعد الجسم على مقاومتها وتهدئتها وليس علاجها أيضا، المكسرات نظرا لاحتوائها على نسب كبيرة من الزنك، التي تدعم الجهاز المناعي، لكنها أيضا لا تعوض الأدوية التي تدعم المناعة.

وأوضحت عبدالوهاب، أن حتى الآن، ليس هناك ما يثبت أن الأعشاب تستطيع معالجة كورونا، فالحديث عن فاعلية علاج ما، يجب أن تأتي بعد عمل مزرعة للفيروس، ووضع النبات عليه، واختبار نسب فاعليته في مقاومة الفيروس وقتله، وبعدها تجربته على الحيوانات، ومن ثم تجربته على الإنسان بمراحل مخففة، ثم توسيع الشريحة، أما قبل ذلك من الصعب جدا الحديث عن فاعلية اَي أعشاب في مواجهة كرونا.