إسعاد يونس تنفرد بأول لقاء تليفزيوني مع موسيماني في "صاحبة السعادة"

تنفرد الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، بأول لقاء تليفزيوني مع بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، بعدما حظى بجماهيرية كبيرة منذ توليه تدريب لاعبي القلعة الحمراء، ومن المُقرر عرض الحلقة يوم الإثنين المُقبل، عبر شاشة قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

يذكر أن موسيماني حصل على جائزة أفضل مدير فني في أحد المهرجانات مؤخرًا بتصويت الجمهور، وحصده بطولتي كأس مصر، الأسبوع الماضي، والتتويج بدوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز على فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد،

ويفتش موسيماني، في أول ظهور له عبر الإعلام المصري، عبر برنامج صاحبة السعادة، في صندوق ذكرياته، حيث يكشف العديد من الأسرار، بداية من نشأته في جنوب أفريقيا وارتباطه بالساحرة المستديرة، وحكاياته كلاعب كرة قدم، ورحلة صعوده، وانتقاله كمُدرب للأندية، ورحلته مع حصد البطولات، كان آخرها مع النادي الأهلي.

حصد البطولات

ويتحدث موسيماني مع إسعاد يونس، عن كواليس المفاوضات مع مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن تدريب الفريق، ورحلته للقاهرة لاستلام مهامه، وجولته داخل أروقة النادي، واجتماعه الأول مع لاعبي القلعة الحمراء، وخطته في حصد البطولات، كما يكشف عن أحلامه وأهدافه مع الفريق الأكبر في الشرق الأوسط.

رفيقة النجاح

ويتطرق المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، بالحديث مع إسعاد يونس، إلى حياته الشخصية وقصة زواجه من مويرا موسيماني، وكذلك دعمها له في مشوار التدريب، وكيف بدأت العلاقة بينهما من جنوب إفريقيا، وأبرز الصعوبات التي واجهتهما ونجحا في تجاوزها سويًا، إذ تعتبر رفيقة النجاح.

يذكر أنّ برنامج صاحبة السعادة، الذي تُقدمه الإعلامية والفنان إسعاد يونس"، عبر شاشة قناة "dmc"، حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، طوال فترة عرضه لسنواتٍ طوال، وقد أجرت لقاءات ضخمة في الموسم الجديد، منهم أمير كرارة، وبيتر ميمي، وأحمد زاهر وأسرته كاملة، وأشرف عبد الباقي وأحمد حلمي وآخرين.

وانفردت إسعاد يونس، مؤخرًا، بأول حوار تليفزيوني مع السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدثت فيه عن نشأتهما وتفضيلاتهما في الأكلات والقراءات ومقرئي القرآن الكريم، كما تطرقت إلى أسعد وأحزن اللحظات التي عاشها كل منهما، وأول لقاء جمعهما وسر اختياره لها لكي تكون شريكة حياته.