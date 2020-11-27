النص الكامل لحوار قرينة الرئيس مع إسعاد يونس

حلت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة "dmc"، تحدثت فيها عن نشأتهما وتفضيلاتهما في الأكلات والقراءات ومقرئي القرآن الكريم، كما تطرقت إلى أسعد وأحزن اللحظات التي عاشها كل منهما، وأول لقاء جمعهما وسر اختياره لها لكي تكون شريكة حياته.

أول أيام الزواج

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شخصية الرئيس لم تتغير من أول يوم في زواجهما إلى الآن، لافتةً إلى أنها لم تكن تجيد الطبخ لكنه علمها وساعدها بصبر شديد.

وأضافت السيدة انتصار، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي": "مكنتش بعرف أعمل أكل هو اللي علمني، وبقى يقف معايا ويساعدني بمنتهى طولة البال".

وقالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرئيس هو من علمها الطهي، متابعة: "لما وقف معايا بقيت أعرف أدخل المطبخ بقى وأعمل أكل".

وأضافت، أن الرئيس عندما يتعرف على أحد ويكوِّن صداقة مع شخص يدعوه على الغداء أو العشاء، مشيرة إلى أنَّ هذا الموضوع كان فرصة لها لتجرب "عمل أكل أكتر".

وتابعت: "أنا عن نفسي بحب كل أنواع الطواجن، سواء طواجن البامية أو غيرها وكذلك طواجن الأرز".

أكثر المواقف سعادة وحزنا

كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أكثر المواقف التي تجعلها سعيدة.

وأكدت السيدة انتصار، خلال لقائها الإعلامي الأول مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي انفردت به شبكة قنوات "DMC": "بكون مبسوطة لما ألاقي عبدالفتاح السيسي مبسوط بضحك أوي وبفرح، بس لما يكون مبسوط".

وتابعت، أن السيسي كان في منتهى الحنية معها، موضحة: "إنسان حنين جدًا على أسرته كلها، مش أسرته الصغيرة بس، بل أسرته الكبيرة كمان، اللي هي والدته وإخواته والناس كلها شايفة الصفة دي فيه".

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أكثر وقت يحبه رئيس الجمهورية هو أن يرى سعادة الناس.

وأضافت قرينة الرئيس: "أكتر وقت بيحبه ويفرحه لما يشوف الناس مبسوطة، أهم حاجة يشوف الناس قد إيه مبسوطة من الأعمال اللي بتحصل دي، وهل جالتهم الخدمة لحد عندهم.. وإنه يوصل الخدمات للناس متوسطة الحال ويحقق المعادلة الصعبة".

وتابعت: "هو بيحب بلده جدا، كان بيفكر في كل سلبية من سلبيات المجتمع، وإحنا مخطوبين، وبنخرج كان بيتكلم عن الإسكان ونفسه يحصل نقلة لدرجة إن أنا من كتر حماسه، قلت له ربنا هيديك ثواب عشان بتفكر بالطريقة دي وعاوز تبقى عندك عمارة".

وأردفت: "قالي الموضوع مش عمارة، أنا عاوز مجمع سكني يسكن فيه كل الناس.. أحمد لله إنه حقق حلمه وحاجات كتير حصلت سمعتها منه في البداية".

وكشفت السيدة انتصار السيسي، عن أكثر اللحظات التي تجهش فيها بالبكاء، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي".

وقالت السيدة انتصار: "ببكي لما يحصل حاجة جامدة في البلد ويكون فيه شهداء، حاجة بتخليني أبكي أوي، لأني أم، وأعلم أن شعور أم تفقد ابنها حاجة كبيرة جدا".

وتابعت: "ببكي خصوصًا في المناسبات خاصة الشرطة والقوات المسلحة، بسمع قصص الأبطال دول على لسان ذويهم أو أسرتهم".

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتناح السيسي، يجمع ما بين الحزم والشدة والحنية، ولو سمع قصة إنسانية "تلاقي دموعه نزلت".

وأضافت قرينة الرئيس، في لقاء خاص مع برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "dmc" الفضائية، أن الرئيس تأثر بشكل كبير بقصة الفتاة الإيزيدية التي تعرضت للاغتصاب من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتابعت بأنه بكى أيضا عندما توفيت والدته، فقد كان يحبها جدا، ومرتبطا بها جدا، وأخذ منها كل الأشياء الجميلة.

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن أكثر ما يفرحها في الحياة، هي فرحة الناس، مثل انتقال الناس إلى مشروع الأسمرات، مشددة: "أي حاجة تفرح الناس أنا بفرح بيها".

وأضافت "انتصار"، في لقاء خاص مع برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "dmc" الفضائية، أنها عندما تسمع الناس عن الكباري والطرق الجديدة تشعر بسعادة جدا، ويقولون إن "الطريق أخذ 5 دقايق".

وتابعت قرينة الرئيس، بأنها كانت تعرف جيدا المعاناة التي يشعر بها الناس، وأصبحوا حاليا يستفيدون.

أول لقاء بين الرئيس وزوجته

وكشفت قرينة الرئيس، كواليس أول لقاء جمعها بالرئيس قبل الزواج، مشيرةً إلى أنه طلب منها أن تذاكر دروسها جيدًا.

وأضافت: "قالي المذاكرة هتقف جنبنا، البداية كانت فيها جدية تحسسك إن الإنسان ده مسؤول.. وكان عاوز اللي يختارها تبقى قد المسؤولية لأنها هتمشي معاه مشوار حياته لأنه هيبقى ظابط ومش موجود في البيت".

وأوضحت: "أي زوجة ضابط سواء في الجيش او الشرطة بتكون نفس الوضع وبتتحمل المسؤولية كلها من الألف للياء .. مسؤولية الأولاد والبيت .. هي أب وأم في نفس الوقت، بس ده مش معناه إنه منفصل عننا".

وأردفت: "على طول كنا بنتكلم وعلى طول في تواصل دائم رغم إن التليفونات مكنتش متاحة زي دلوقتي، كان على طول بيتصل في الأولاد وكان بيتعامل كأنه موجود معانا".

كما أنها تطرقت إلى موقف جمعها بالرئيس قبل ارتباطهما، أظهر من خلاله ثقته في أنها ستكون مهتمة برؤيته قبل أن يعود إلى الكلية الحربية.

وقالت: "اتكلمنا وهو ماشي قالي أنا هاجي الصبح لأنه كان رايح الكلية، هاجي أسلم عليكي، بصيت وسكت ومردتش، سألت خالتي منين إنه واثق إني مهتمة بإنه يجي ويمشي، فهي قالت لي أستنى، ساعتها كنت مترددة، لقيت نفسي قعدت.. مشي وراح الكلية وأنا حسيت إحساس تاني خالص، لأنه مهذب ومختلف".

وعن نصيحة والدتها، قبل الزواج، قالت قرينة الرئيس: "والدتي قالت لي مش حاسة إنك محتاجة إني أنصحك، ومش هتحسي هناك بغربة من أي تصرف، كلامها إداني ثقة بنفسي، وفعلا نجحنا كأسرة واحدة وأمنيتنا هي إننا كلنا نفضل مع بعض".

كشفت السيدة انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحب عمله كثيرًا منذ بداياته وليس الآن فقط، وهذا كان واضحا بشكل كبير منذ ارتباطها به، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك "شهر عسل" بعد الزواج، بسبب ضيق الوقت لديه وحبه لعمله.

وأضافت قرينة الرئيس، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس عُرض من خلال فضائية "dmc"، أنها ارتبطت بالرئيس السيسي في أثناء وجودهما في الكلية، ومن ثم جاء الزواج بعد تخرجهما من الكلية: "كان فيه ترحيب كبير في البداية بالارتباط والخطوبة لحد ما اتخرجنا واتجوزنا".

وتابعت: "مكنش فيه شهر عسل، عشان مكنش فيه وقت إحنا اتجوزنا الخميس نزل الشغل الحد، هو بيحب شغله جدًا، وله أسبقية في تفكيره على المرحلة اللي هيدخل عليه، وده من صغره، ويعشق أن يدخل في كافة التفاصيل، ويحب المتابعة والتواصل".

قرينة الرئيس: مغيرتش دبلة الخطوبة

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها لم تغير دبلة خطوبتها، موضحةً: "الدبلة كان مكتوب عليها، لكن الرئيس لابس خاتم والده جابه ليه، لأن عندهم محلات فضة كتير، واختار له خاتم جميل بدل الدبلة".

وأضافت، أن والد الرئيس السيسي يتميز بالجدية: "طول عمره إنسان جد، وعنده محلات في خان الخليلي كان بيديرها إدارة رائعة، وولاده كلهم أخدوا منه حسن الإدارة لأنه كان عنده عمالة كتيرة وأخدوا منه الالتزام".

وتابعت متحدثة عن أفراد عائلتها: "عندي أخ كبير، وبعده أختي، وبعده أنا، وبعدي مصطفى أخي رحمه الله".

وأشارت إلى أن والدها نصحها بأن تحتفظ بهدوئها، مشيرة إلى أنها اكتسبت هذه الصفة منه: "كان دايما يقولي احتفظي بهدوئك طبيعتك جميلة متغيرهاش لأني واخدة الطبيعة دي منه، هو إنسان هادئ وكلامه قليل ويميل إلى الهدوء والراحة ويحب الصيد، ويحب يروح مع أصحابه رحلات صيد كتير".

النشأة في حي شعبي

حكت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها تربت والرئيس في حي شعبي، موضحةً: "كلنا كنا من الأحياء الشعبية زي كل المصريين، اللي فيها الأصول والمحبة والجيرة".

وأضافت: "الجيران كان ليهم وضع خاص بالنسبة لكل الدنيا، لو كان فيه مناسبة سعيدة كانوا بيتكاتفوا وكلهم مع بعض، ونفس الكلام لو المناسبة غير سعيدة.. ويعملوا حساب".

وقالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أسرة الرئيس بنت منزلا في مدينة نصر قبل أن تشهد تلك المدينة إعمارا كثيرًا: "مكنتش فيها عمار أوي، البيت كان يضم كل أخواته، والدته جابتنا وجمعتنا، بحب أوي والدته كانت أم مش عشان كانت خالتي، كان الكل بيحبها".

وأضافت، أن والدة الرئيس السيسي كانت دائما تجمع كل من في المنزل وتقول لهم: "عارفين إيه اللي ينجح البيت؟ كل واحدة تبقى ليها خصوصية في بيتها".

وتابعت: "كانت تقولنا مش شرط تقولولي رايحة فين وجاية منين، كلكم حبايبي وولادي، حكيمة جدا، لو الولاد طلعوا على فهم الصح والغلط، يطلعوا يحبوا بعض هيبقوا عارفين إيه الصح من الغلط والحلال من الحرام".

وكشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أهمية مناسبة عيد الأم 21 مارس في حياتها، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي".

وأضافت السيدة انتصار، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في لقاء خاص عبر شاشة "DMC": "يوم 21 مارس هو عيد الأم، وهو بالفعل عيد ميلاد والدتي، بس كنا نحتفل بيه في منزل حماتي والدة الرئيس، عيد الأم كان بيجمع الأسرة كلها".

أمنية الرئيس

وقالت إن الحياة كانت جميلة وبسيطة، وكان الرئيس يعتمد على نفسه على الرغم من أن والده كان ميسور الحال جدًا ولديه محلات، مشيرة إلى أن السيسي كان مجتهدا جدا وله طريقة مميزة في المذاكرة.

وأضافت: "كان حاطط خطة لنفسه وطلب مني أساعده فيها عشان أعمل نفسي بنفسي، كان حاطط هدف قدامه وهو يسافر بسبب النقلة العلمية".

وتابعت: "سافرنا إنجلترا في سنة 1991، وسافرنا وهو ملحق عسكري بالسعودية، ثم سافرنا إلى أمريكا وآية كانت في الثانوية العامة، وكانت سفريات ناجحة وحقق فيها نجاحات كويسة في الدراسة".

وأوضحت: "المدرسين في أي لقاء كانوا بيقولوا لي إنه يخرج ويتنفس ويشوف الدنيا مش كل حاجة لازم تبقي فيها دراسة".

وأتمت: "هو مجتهد جدا وبيذاكر بطريقة معينة تكون المحاضرات واضحة والأقلام ملونة لدرجة إن زملاءه كانوا يحبون يطلعوا عليها.. من أيام الكلية الحربية ودي كانت طريقته".

قرينة الرئيس: نحافظ على طقوس رمضان حتى الآن

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن طقوس رمضان الخاصة بأسرتها مستمرة منذ زواجها من الرئيس السيسي وحتى الآن: "دي حاجة بتجمع الأسرة كلها فلازم تستمر".

وأضافت السيدة انتصار، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي"، أن زوجات أبنائها يعرفون إلى حد ما فن الطبخ: "يعرفوا تقريبًا، ممكن تكون واحدة شاطرة أوي وواحدة كده، بس هما بيكملوا بعض".

وأكدت قرينة الرئيس أن زوجها هو من علمها كيفية الطهي: "لما وقف معايا بقيت أعرف أدخل المطبخ بقى وأعمل أكل"، موضحًا أنه عندما يتعرف على أحد ويكون صداقة مع شخص يقوم بدعوته على الغداء أو العشاء.

وأضافت: "الموضوع ده كان فرصة بالنسبة لي أني أجرب كتير أعمل أكل، أنا عن نفسي بحب كل أنواع الطواجن، سواء طواجن البامية أو غيرها وكذلك طواجن الأرز".

قرينة الرئيس: طلب من بناته الاعتماد على أنفسهن

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرئيس كان دائمًا يسعى لأن تعتمد ابنته آية على نفسها في منزل زوجها: "كان بيقولي المراحل الأولى دي بتعدي، بس البنت لازم تكون مسؤولة في بيت زوجها".

وأضافت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي": "كان لما ييجي يكلم البنات سواء هي أو بنات عمها كان يقعد ينصحهم، يعرفهم يعملوا إيه في بيت أزواجهم".

وتابعت: "عبدالفتاح السيسي كان يقول لبنته وبنات أشقائه لازم الزوجة تكون على قد مستوى الحدث، وتجهز نفسها عشان جوزها يلاقيها متألقة، النصائح دي جميلة أوي، مش لازم جوزها يلاقيها بهدوم شغل البيت".كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن كواليس ليلة زفاف ابنتها آية، وشعور الرئيس في هذه الليلة.

وقالت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc": "زوجي قالي كل الناس بتبقي حزينة في اليوم ده لأن بنتها بتتجوز بس بالعكس أنا فرحان، أنا فرحان أني هخليها تعيش حياة كويسة وتعمل بيت وأسرة وتجيب ولاد، ويملوا علينا الدنيا".

وتابعت: "السيسي قالي ليه الناس بتزعل وتعيط في اليوم ده، إن شاء الله إحنا مختارين صح فلازم نفرح، السيسي مكنش زعلان خالص، كان مختلف".

الشباب والمرأة

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سيدات مصر عددهن 48.5 مليون، وأنا كسيدة مصرية فخورة بحصول المرأة على 8 حقائب وزارية في عام 2019 بنسبة 24% من الوزارات، وفخورة بحصول المرأة على 90 مقعدا في البرلمان: "دي حاجة كويسة".

وعلقت قرينة الرئيس على مشاركتها في معرض تراثنا، الذي أقيم مؤخراً، الذي أقيم بمشاركة 630 عارضاً من مختلف محافظات الجمهورية، منهم 400 سيدة، وعرض نحو 28 منتجاً.

وأضافت، أن الصعوبات التي تواجه أصحاب الحرف اليدوية "مبقتش موجودة، وبقى فيه تواصل معاهم".

وأوضحت أن التواصل الدائم مع أصحاب الحرف اليدوية أعطى لهم دفعة كبيرة جدًا، متابعة: "بتعجبنا المنتجات بتاعتهم، من كتر الإقبال على المعرض بقى يتعمل كل فترة، كان فيه إقبال غير طبيعي عليه".

وتابعت، قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في لقاء خاص عبر شاشة "DMC"، خلال إجابتها عن سؤال مقدمة اللقاء "اشتريتي إيه من هنا؟": "بحب المفارش والمقتنيات اللي لها طقوسها والرسومات والأطباق المميزة".

وتابعت بأن نشأة الرئيس السيسي أثَّرت عليه في حكمه على المرأة: "دي من الحاجات اللي أثرت في الرئيس، إنه يحكم على المرأة المصرية بطريقة مختلفة لأنها بتتعب وبتشقى وأمنيتها تشوف أولادها سعداء، مش بتفكر في نفسها".

وعن الشباب، أكدت أن هناك طفرة بالنسبة للشباب: "شبابنا بقى يعمل كل حاجة من إكسسورات وشنط ورسومات على الملابس.. أحب أن أشجعهم لكي يكون لديهم الحماس لإنتاج بأقصى ما لديهم"، مضيفة أنها حريصة على لقاء الشباب: "ألتقي بهم، وطلباتهم تتلخص في الحصول على معدات حديثة".

مسلسل الاختيار

وأشادت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمسلسل "الاختيار" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي".

وقالت السيدة انتصار، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc": "أسرتنا لما تكون مع بعض نتفرج على الحاجات في التليفزيون اللي بتيجي قبل الغداء أو قبل العشاء، لما يكون فيه فيلم حلو نتجمع ونشوفه، ده بيدينا طاقة إيجابية خاصة المسلسلات بتاعة زمان اللي كانت بتأثر فينا".

وتابعت: "كل المصريين كأسر زمان كانوا بيتجمعوا ويتفرجوا، زي ما حصل في مسلسل الاختيار، خلى الناس كلها تتجمع وتتابع ويعرفوا الدنيا ماشية إزاي".

وواصلت: "كل أحداث المسلسل عرفتها كلها بكل تطوراتها، بس لما الواحد يشوفها قدامه يبقى ليها طعم تاني".

قراءات قرينة الرئيس

كشفت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تفضيلاتها في القراءة، مؤكدة أنها تحب الكثير من الروايات القديمة، والكتابات الجديدة.

وقالت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في لقاء خاص عبر شاشة "DMC": "من زمان بنحب روايات معينة، كانت في موسوعة مصر القديمة لسليم حسن إذ إنها حكت عظمة الحضارة المصرية".

وأضافت أنها تفضل رواية الوتد لخيري شلبي، وهي تمثل المرأة المصرية الريفية بتحملها للمسؤولية والمواقف الصعبة التي مرت بها، مؤكدة: "في حاجات تانية زي الأيام لطه حسين وعبقرية عمر وعبقرية خالد لعباس العقاد استفدنا منها جدا لما درسناها وكنا بنتناقش فيها كطلاب، وأفضل العظماء أيضًا مثل إحسان عبدالقدوس ونجيب محفوظ ومازلنا إلى الآن بنحب نقرأ كل رواياتهم".

وأردفت: "في حاجات حديثة دون سابق إنذار لأنيسة حسون.. إنها مرضت وتحدت الدنيا حتى تعيش أسرتها في سعادة ودون كآبة حسستهم إنها إنسانة قوية".

التفضيلات الغنائية لقرينة الرئيس

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها تُحب سماع أغاني أم كلثوم عبدالحليم حافظ ووردة وفايزة أحمد، موضحة أن كل أغاني كوكب الشرق عظيمة للغاية.

وأضافت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc": "أغاني أم كلثوم كانت بتجمع كل الأسر، الأسر كانت بتجيب الراديو وتسمعه، قعدوا عمر يسمعوا أم كلثوم في جماعة ويلموا الأسرة كلها".

وتابعت: "لما الأغاني بتاعة أم كلثوم كانت تبدأ في الراديو الساعة 5، كنا بنجيب لب ونقعد في البلكونة ونضحك، ولو خرجت أشتري حاجة، كنت أسمع الأغاني وأنا رايحة، معظم البيوت كانت مشغلاها".

الرئيس وأبناؤه

كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تفاصيل مذاكرتها هي وزوجها لأولادها في الصغر، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "DMC".

وقالت قرينة الرئيس: "كنا مقسمين مذاكرة الأولاد علينا، لأن أعمارهم في المدرسة قريبة من بعض، كنا بنجمعهم ونذاكر لهم، كان الرئيس يُشجع موضوع المذاكرة، ويجيب الكتب ويسألهم".

وتابعت: "السيسي كان حابب يجيب لهم شيخ يحفظهم القرآن في البيت".

الرئيس وأحفاده

كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن اللحظات الأولى التي رأت فيها حفيدتها من ابنتها "آية"، بعد الولادة مباشرة، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة دي إم سي.

وقالت قرينة الرئيس: "أول ما شوفتها قلت أنا شوفتها قبل كده، كانت شبه آية شوية، بس والله الأحفاد بالنسبة لينا أحلى حاجة في الدنيا"، موضحة أن الرئيس السيسي رغم أن لديه أعباء كثيرة ومشاغل عديدة إلا أنه يسعد جدًا برؤية أحفاده.

وتابعت: "مجرد ما يدخل البيت ويشوفهم كأن ربنا بعت له رسالة أنه يخفف عنه المشاغل، خاصة أن معظم أحفادنا بنات".

السيدة انتصار السيسي عن المولد النبوي: علينا الالتزام بأخلاق الرسول

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المولد النبوي يُسعد كل المواطنين، "كلنا نُحب سيدنا محمد، ويا ريت نعمل الحاجات اللي وصانا بيها سيدنا محمد طوال الوقت، زي الالتزام بالأخلاق الحميدة، وطول البال".

وأضافت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc"، أن الإخلاص في العمل شيء مهم للغاية: "ديما نقول لولادنا وربناهم من صغرهم على الأخلاق ومساعدة الناس، ودي كلها من أخلاق النبي".

وتابعت: "المصريين بالذات عندهم طقوس في المولد النبوي زي الحلويات وحاجات مرتبطة بالحاجات دي".

قرينة الرئيس والأبناء

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها كانت دوما تسرد لأبنائها "حواديت"، كون والدتها كانت تقوم بذلك معهم، وأن والدتها كانت تحكي دائما لأولادها قصص الأنبياء لإيصالها لهم، لتصل لهم الموعظة من قصة الأنبياء.

وأضافت السيدة انتصار السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي"، أن الرئيس كان يجلس دائما مع بنات العائلة ويعطي لهم عدة نصائح: "كانت البنات بتقعد وتسمع وتستفيد، مفيش مرة قعد معانا ولم الأسرة إلا لما يكون فيه نصيحة".

وتابعت: "لما نتجمع مش بنقعد نضحك وخلاص والموضوع يعدي، لازم نخرج من القعدة بحاجة كويسة".

"الطبلاوي والحصري ومصطفى إسماعيل".. تفضيلات الرئيس من مقرئي القرآن

أشادت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقناة "مصر قرآن كريم"، واصفة القناة بأنها تجمع كل القراء ذوي الأصوات الجاذبة والجميلة، "فيها كل الأصوات الحلوة اللي نفسنا نسمعها".

وأضافت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc"، أنها تُحب سماع القرآن الكريم بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، والحصري، والطبلاوي: "كل دول أصواتهم روعة وجميلة"، مؤكدة أنها تحُب سماع آذان الصلوات بصوت الحصري.

وجبات يفضلها الرئيس

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن زوجها يُحب كل أنواع الخضار وكذلك الأولاد، مشيرة إلى أنهم تقليديون في الأكل: "السلطة لازم تكون معمولة كويس جدًا وكل أنواع الخضراوات موجودة فيها".

وأضافت: "الحلو بقى كنت بعمل لهم كنافة وبسبوسة إلى حد أن ولادي طالعين يحبوا الحلويات الشرقية".

رسالة للرئيس

ووجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لزوجها، في نهاية حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc".

وقالت قرينة الرئيس: "بشكر ربنا عليه، وإن شغله الشاغل هو بلده بيحبها جدا وبيحب ناسها وبيسعد لما تبقى الأمور ماشية كويس في كل حاجة".

وأضافت: "دايما يقول لسه معملتش حاجة وبتمني ربنا يوفقه ويعمل كل اللي بتمناه وربنا يوفقه ويحقق كل أمنياته لبلدنا، وكل سنة وكل المواطنين بخير".