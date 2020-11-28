عزة مصطفى عن حوار انتصار السيسي: أنا نفسنت على إسعاد يونس

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على الحوار التلفزيوني للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، مع الإعلامية إسعاد يونس والذي عُرض على شاشة "dmc" يوم الخميس الماضي، قائلة: "مبروك لإسعاد يونس على اختيارها لإجراء هذا الحوار الممتع، أكيد أي مذيع كان يتمنى إجراء هذا الحوار".

ومازحت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، إسعاد يونس، قائلة: "يا إس إس، خليني واضحة معاكي وإنتي عارفاني ما بخبيش حاجة جوايا، أنا نفسنت عليكي، طبعا نفسنة بالحب، ولكن شعرت بالطيبة والألفة والود والاحترام وأنا أتابع حوار السيدة انتصار السيسي".

وتابعت: " تشعر وأنت تشاهد الحوار أنك ترى أحدا من أقاربك وأهلك، لقاء موفق وفي توقيت له معنى جميل، كل سنة وحضرتك طيب ياريس، لقاء انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حوارا صادقا من القلب، يشعر المتابع بطيبتها واحترامها".

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاورتها الإعلامية إسعاد يونس، حيث تضمن الحوار حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.