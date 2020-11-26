إسعاد يونس تعرض صورة نادرة للرئيس السيسي وقرينته

عرضت الإعلامية إسعاد يونس، صورة نادرة للرئيس عبدالفتاح السيسي برفقة قرينته السيدة انتصار السيسي، خلال لقاء خاص عبر فضائية "دي إم سي".

وتنفرد شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.

وجاء في البرومو، أن نوفمبر شهر مهم في حياة عائلة مصرية أصيلة في حي الجمالية: "وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية اللي اتولدت فيه لحد ما بقى مهم بقيمة بلد كبيرة بحجم مصر".