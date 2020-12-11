23 مشروعا في نهائي مسابقة "أم حبيبة" لريادة الأعمال بأسوان.. تعرف عليها
تتراوح قيمة الجوائز بين 10 إلى 100 ألف جنيه للمشروع الواحد
كتب:
عبد الله مشالي
02:34 ص | الجمعة 11 ديسمبر 2020
اختتمت مساء أمس، فعاليات اليوم الثاني والأخير، للتصفيات النصف نهائية لمسابقة مؤسسة "أم حبيبة" الثالثة لرواد ورائدات أعمال أسوان، بمشاركة 44 متسابقا في 7 قطاعات مختلفة، يتنافسون لحصد أفضل مشروعات المسابقة.
وتنشر "الوطن"، أسماء المشروعات الـ23 التى تدخل المسابقة النهائية يوم 16 ديسمبر الجاري وهي:
1- chunk
2- طلباتك
3- ارجون أسوان
4- ارجون للاستشارات الزراعية
5- zaynuba
6- خاتون سوب
7- شركه البدر
8- مكانى ستور
9-PFW
10- السلطان لتربية الأسماك
11-كرمل
12 -harvester
13- الذهب الأسود
14- إبداع
15- مصر الناس
16- انارتى
17-cool caol
18- Freer
19- المودة والرحمة لتجارة المواد الغذائية
20- 123 خدمات إسعافية وطبية
21- استوبا لإعادة تدوير القماش
22- الربيع لصناعة السيلاج
23- foam start
وتقدم "الوطن"، 8 معلومات عن مسابقة مؤسسة أم حبيبة الثالثة لرواد ورائدات أعمال أسوان.
- المسابقة ضمن برنامج تنمية مهارات شباب أسوان، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان و الحكومة الكندية.
- تقدم المسابقة جوائز مالية بإجمالي مليون جنيه لأفضل خطط عمل مشاركة فى المسابقة حيث تتراوح قيمة الجوائز بين 10 إلى 100 ألف جنيه للمشروع الواحد.
- تقدم المسابقة برنامج متكامل للدعم الفنى من خلال حاضنة الأعمال التابعة لمؤسسة أم حبيبة.
- تنوعت المشروعات المشاركة فى المسابقة ما بين المسارات الاقتصادية المختلفة منها المشروعات في القطاعات الخدمية، والصناعية، والرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى عددًا من المشروعات فى مجال التدريب المهنى والفني.
- اللجنة التحكمية للتصفيات المسابقة النصف النهائية تضم نخبة من الخبراء فى مجال ريادة الأعمال.
- تسهل مؤسسة أم حبيبة للفائزين حصول المتقدمين على تمويل بفائدة 5% مقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- توفر "أم حبيبة" أيضاً أماكن مجهزة وقابلة للترخيص فى المناطق الصناعية وتقديم حزمة من التدريبات وفرص للتشبيك والتسويق.
- راعت المسابقة كل الإجراءات والمعايير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، باتباع التباعد الاجتماعي، والحرص الدائم على قياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات الطبية.