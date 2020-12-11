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23 مشروعا في نهائي مسابقة "أم حبيبة" لريادة الأعمال بأسوان.. تعرف عليها

تتراوح قيمة الجوائز بين 10 إلى 100 ألف جنيه للمشروع الواحد

كتب:

عبد الله مشالي
02:34 ص | الجمعة 11 ديسمبر 2020
23 مشروعا في نهائي مسابقة "أم حبيبة" لريادة الأعمال بأسوان.. تعرف عليها

اختتمت مساء أمس، فعاليات اليوم الثاني والأخير، للتصفيات النصف نهائية لمسابقة مؤسسة "أم حبيبة" الثالثة لرواد ورائدات أعمال أسوان، بمشاركة 44 متسابقا في 7 قطاعات مختلفة، يتنافسون لحصد أفضل مشروعات المسابقة.

وتنشر "الوطن"، أسماء المشروعات الـ23 التى تدخل المسابقة النهائية يوم 16 ديسمبر الجاري وهي:  

1- chunk

2- طلباتك

3- ارجون أسوان

4- ارجون للاستشارات الزراعية

5- zaynuba

6- خاتون سوب

7- شركه البدر

8- مكانى ستور

9-PFW

10- السلطان لتربية الأسماك

11-كرمل

12 -harvester

13- الذهب الأسود

14- إبداع

15- مصر الناس

16- انارتى

17-cool caol

18- Freer

19- المودة والرحمة لتجارة المواد الغذائية

20- 123 خدمات إسعافية وطبية

21- استوبا لإعادة تدوير القماش

22- الربيع لصناعة السيلاج

23- foam start

وتقدم "الوطن"، 8 معلومات عن مسابقة مؤسسة أم حبيبة الثالثة لرواد ورائدات أعمال أسوان.

-       المسابقة ضمن برنامج تنمية مهارات شباب أسوان، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان و الحكومة الكندية.

-       تقدم المسابقة جوائز مالية بإجمالي مليون جنيه لأفضل خطط عمل مشاركة فى المسابقة حيث تتراوح قيمة الجوائز بين 10 إلى 100 ألف جنيه للمشروع الواحد.

-       تقدم المسابقة برنامج متكامل للدعم الفنى من خلال حاضنة الأعمال التابعة لمؤسسة أم حبيبة.

-       تنوعت المشروعات المشاركة فى المسابقة ما بين المسارات الاقتصادية المختلفة منها المشروعات في القطاعات الخدمية، والصناعية، والرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى عددًا من المشروعات فى مجال التدريب المهنى والفني.

-       اللجنة التحكمية للتصفيات المسابقة النصف النهائية تضم نخبة من الخبراء فى مجال ريادة الأعمال.

-       تسهل مؤسسة أم حبيبة للفائزين حصول المتقدمين على تمويل بفائدة 5% مقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

-       توفر "أم حبيبة" أيضاً أماكن مجهزة وقابلة للترخيص فى المناطق الصناعية وتقديم حزمة من التدريبات وفرص للتشبيك والتسويق.

-       راعت المسابقة كل الإجراءات والمعايير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، باتباع التباعد الاجتماعي، والحرص الدائم على قياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات الطبية.

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