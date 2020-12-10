"حفظي": جوائز مهرجان القاهرة السينمائي ذهبت لمن يستحقها

قال محمد حفظي، الكاتب ورئيس رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه سعيد بالمهرجان، وفعالياته، لافتا إلى أنهم واجهوا تحد كبير في استعياب كل الجمهور القادم للمهرجان، وبعض الأفلام كان الجمهور يرغب في إعادة عرضها مرة أخرى، لكن لم يتمكن.

وأضاف "حفظي"، في تصريحات خاصة لقناة "dmc"، على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، في نسخته الـ42، الخميس، أن العام المقبل قد يشهد إعادة عرض الأفلام التي عليها إقبال مرة أخرى، لافتا إلى أنهم هذا العام، وصلوا إلى 30 ألف تذكرة، لمشاهدة الأفلام، وهذا يعتبر إقبال بنسبة 20% من العام الماضي، رغم أن الحضور في المهرجان هذا العام، بنسبة 50% فقط.

وتابع رئيس رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن الأفلام العربية هذا العام، شهدت إقبالا في الحضور، مثل فيلم "غزة مونامور".

أما عن جوائز المهرجان، قال إن الجوائز عادلة جدا، وذهبت إلى من يستحقونها سواء عربيا أم عالميا.

وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

فيما نافس الفنان أمير المصري، بفيلم "Limbo"، الذي سبق ونافس في المسابقة الرسمية بمهرجان "كان" السينمائي، وحاز على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان، في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحظى أمير المصري، بإشادات موسعة من قبل النقاد والجمهور، عن أداءه التمثيلي في فيلم Limbo، الذي تم عرضه خلال أيام فاعليا المهرجان، وحضره عدد كبير من الفنانين والنقاد.