تارا عماد: التمثيل أمام الزعيم كان حلمي.. و"صاحب السعادة" أهم عمل لي

قالت الفنانة تارا عماد، إن مسلسل صاحب السعادة كان ثالث عمل في مشوارها الفني، موضحةً ان مسلسل "صاحب السعادة" الذي شاركت في بطولته مع الفنان الكبير عادل إمام كان أول عمل يظهرها للجمهور وفتح لها أبواب السينما والدراما.

وأضافت خلال تصريحات مع الإعلامية سالي شاهين على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي تعرضه شاشة DMC: "العمل ده له معزة خاصة في قلبي وكان حلم حياتي إني أشتغل مع الزعيم، وده كان أهم دور عملته لحد دلوقتي".

وتابعت: "هذا المسلسل علمني كيف أختار الأدوار التي أشارك فيها، وأشعر بأني يجب أن أعبر عن قضية ما ودائما ما نصحتني والدتي بان أستخدم فني لإيصال صوت كل من لا يستطيع إيصال صوته".

وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، وسيشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان بعدما يجرى عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.