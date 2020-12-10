جبر: مبادرة "لا للتعصب" بداية مبادرات مصرية للعام المقبل

قال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في المؤتمر المنعقد ضمن مبادرة "لا للتعصب" في مؤسسة الأهرام، مساء اليوم، إن الإعلام والصحافة أحد أهم أدوات القوة الناعمة ولها دور قوي وفعال في بناء وتشكيل الوعي الصحيح ووضع ضوابط وآليات لمنع صور التعصب وتنظيم حملات صحفية تستهدف الشباب وجميع فئات المجتمع وتبني مبادرات منظمة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لنبذ الخلاف وتقبل الآخر وأن الاختلاف في الرأي فرصة لتوسيع الأفق.

وتابع "من الضروري استمرار فعالية ل للتعصب وعدم اقتصارها على حدث ولكن تمتد لتشمل كل مظاهر التعصب ويتعين على صحافة والإعلام بمواجهة التعصب على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة "فيسبوك" و"تويتر" التي تتحول جبهات للمواجهة تصل إلى الاشتباك ومع انتشار هذا الشبكات يجب وضع ضوابط وآليات للحساب".

واستطرد "أنتهز اليوم الفرصة للتقدم باقتراح لتنظيم سلسلة من اللقاءات بمراكز الشباب المنتشرة في محافظات مصر بالتنسيق مع وزارة الشباب والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام للتواصل مع جيل الشباب وخلق حلقة مع الشباب وخلق تفاهم ونبذ الصراعات والخلافات وفقا مبادرة لا للتعصب وأتمنى أن يزين الشعار العقل والوجدان كما زين مبنى مؤسسة الأهرام وبرج القاهرة".

وقال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه لا ينبغي على أحد أن يلغي الروح والتشجيع ولكن يجب ألا تتخطى لتحجر على حقوق الآخرين وهذا ما نتمنى فعله ولم نرى حالات تنمر وتصل إلى حدود الإرهاب من قبل أو مهاجمة شخص من الفرق الموجودة.

وتابع: "لا للتعصب تهدف لمنع التعصب والتنمر أو أي فعل خارج السياق وأقدم الشكر للهيئة العامة الإعلامية وهم يقومون بعملهم بمهنية وهذا ما رأينه في مباراة الأهلي والزمالك وهذه بلد وروحنا التي سنكمل بها".

فيما قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المبادرة فتحت الباب أمام مبادرات كثيرة سيتم إطلاقها العام المقبل لنشر الوعي وروح التسامح ويقولون أنجح الفرق التي يتعاون أفرادها معا ولا يهم من سيحرز الهدف ولكن جميعا نقوم بالتخديم على بعض وسنتعاون بخطط واستراتيجية لاقتحام كيان مواقع التواصل الاجتماعي لتشكيل الخطاب ولدينا طاقات وعقول متفكرة ورؤى سيوجهها الإعلام، كما أن المبادرة طيبة وستشمل الجامعات ومراكز الشباب.