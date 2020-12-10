سارة عبدالرحمن: أحب المشاركة في الأفلام القصيرة

قالت الفنانة سارة عبدالرحمن، إنها تحب المشاركة في الأفلام القصيرة، لأنها تحمل قضية، وبها المزيد من الحرية، والتجربة، وتكون فرصة للمشاركة في أعمال لم تفعلها من قبل.

وأضافت "عبدالرحمن"، في تصريحات خاصة لقناة "dmc" على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، في نسخته الـ42، الخميس، إن فيلمها الأخير القصير، شارك في 40 مهرجانا.

وتابعت: "أنا نفسي المهرجان يبقى أسبوعين تلاتة لأن الواحد مش بيبقى ملاحق يشوف كل الأفلام"، معربة عن تحيتها للقائمين على المهرجان لأنهم يعرضون أفلاما ربحت في مهرجانات دولية.

وأشارت إلى أن ما يهمها في العمل الفني الذي تشارك فيه هو القصة، سواء فيلم سينمائي أو عمل درامي.

وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

فيما نافس الفنان أمير المصري، بفيلم "Limbo"، الذي سبق ونافس في المسابقة الرسمية بمهرجان "كان" السينمائي، وحاز على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان، في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحظي أمير المصري، بإشادات موسعة من قبل النقاد والجمهور، عن أداءه التمثيلي في فيلم Limbo، الذي تم عرضه خلال أيام فاعليا المهرجان، وحضره عدد كبير من الفنانين والنقاد.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي الذي يشارك فيها أمير المصري في مهرجان القاهرة، حيث شارك في الدورة الـ41 الماضية بفيلمه الدانمركي "Daniel".