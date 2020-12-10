تعرف على قاهر أحمد طنطاوي.. 10معلومات عن "رجل العقارات" ياسر منير

استطاع أن يحسم مقد مجلس النواب الثالث، بالدائرة الأولى كفر الشيخ، أمام النائب الحالي أحمد طنطاوي، الذي أثار جدلًا واسعا خلال الفصل التشريعي الحالي الذي ينتهي في يناير 2021، هو ياسر منير عبدالجواد، ابن قرية كفر المرازقة بكفر الشيخ، الذي تمكن من الفوز بالمقعد الثالث عن الدائرة، ليخرج أحمد طنطاوي، الذي حل بالمركز الرابع خارج السباق. وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن النائب الفائز ياسر منير، والتي جاءت كالتالي:

من هو ياسر منير عبدالجواد الذي أطاح بـ أحمد طنطاوي من السباق؟

*من مواليد قرية كفر المرازقة مركز قلين بكفر الشيخ.

* يبلغ من العمر 53 عامًا.

*حاصل على ليسانس حقوق.

*متزوج ولديه 4 أبناء، ولد و 3 بنات.

*أمين عام حزب الشعب الجمهوري بكفر الشيخ.

*عضو مجلس الشعب مستقل عن دائرة قلين 2010، وكان عضوا بلجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب.

*عضو المجلس المحلي للمحافظة دورة 2002 - 2008، ثم عضوا للمجلس المحلي للمحافظة دورة 2008 - 2010.

*وكيل لجنة التموين بمجلس محلي المحافظة 2002- 2008.

*عضو مجلس ادارة مستشفى الحميات بكفر الشيخ.

* يعمل في مجال الاستثمار العقاري وصاحب شركات عقارات تعمل في العديد من المشروعات.

وكانت كلمته الشهيرة في بداية ترشحه لانتخابات مجلس النواب: "أتمنى من المرشحين الا يشغل باله بالمرشحين الأخرين بقدر ما يبرز أعماله، وأقول لأصحاب الشائعات المغرضة اتقوا الله، لأن لن ينفعك مرشح أو نائب في الأخرة.

أحمد طنطاوي في المركز الرابع ليودع مجلس النواب

وانتهت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة الأولى في محافظة كفرالشيخ، وتضم كفرالشيخ وقلين، أمس الأربعاء، عقب انتهاء عملية التصويت وغلق اللجان، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأسفر الحصر العددي لأصوات ناخبي الدائرة الأولى كفرالشيخ وقلين، عن فوز المرشحين السيد أبو اليزيد سيد أحمد شمس الدين، وحصد 73 ألفًا و795 صوتًا، وباسم عبدالمحسن حامد حجازي، وحصد 63 ألفًا و103 أصوات، بينما حصل ياسر منير عبدالجواد على 62 ألفًا و855 صوتًا، وأحمد الطنطاوي الذي خسر الانتخابات حصل على 53 ألفًا و529 صوتًا.