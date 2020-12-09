بالأسماء.. قائمة النواب الخاسرين من مرتضى منصور إلى أحمد طنطاوي

مع كل إعلان عن نتائج الانتخابات على مدار 4 جولات للمرحلتين الأولى والثانية، تبرز الصورة النهائية لبرلمان 2021 أكثر، حيث يختفى نواب ويظهر آخرون، ومع نتائج جولة إعادة المرحلة الثانية خرجت وجوه مألوفة جديدة من تحت القبة مثل أحمد طنطاوي وإلهامي عجينة.

وضمت قائمة الوجوه الغائبة عن برلمان 2021، بعد وداع مجلس النواب الحالي الذي ينتهي فصله التشريعي يناير المقبل، ومعه تسقط الحصانة عن النواب الخاسرين، العديد من الأسماء التي أحدثت جدلا في مواقف عديدة، وتستعرض "الوطن" أبرز هذه الأسماء كالتالي:

أحمد طنطاوي

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بكفر الشيخ، خسارة النائب أحمد طنطاوي بعد حصوله على 53529 صوتًا، في مقابل فوز السيد شمس الدين لحصوله على 73795 صوتًا، ومحيي الدين القطان على 43094، وباسم حجازي على 63103 أصوات، كما خسر أيضا مراد القطان على 55278 صوتًا، وياسر منير على 62855 صوتًا.

إلهامي عجينة

أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة بلقاس، التي تضم "مركز بلقاس والستاموني وجمصة" بمحافظة الدقهلية، الحصر العددي الذي أظهر حصول النائب وحيد قرقر، مرشح حزب مستقبل وطن، على 93 ألفا و250 صوتا، واللواء فايق الزكي، مستقل، على 55 ألفا و642 صوتا فيما حصد النائب إلهامي عجينة، مرشح حزب المؤتمر، على 35 ألفا و131 صوتا.

وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية 386 ألفا و250 ناخبا، وأعلنت اللجنة البيان الإحصائي بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات باللجان الفرعية.

هيثم الحريري

وفي جولة إعادة المرحلة الأولى، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الانتخابات لـ5 دوائر في مدينة الإسكندرية، بإعلان أسماء الفائزين بمقاعد البرلمان للدورة المقبلة.

ووفقاً لإعلان الهيئة النتيجة النهائية؛ تبينت خسارة النائب هيثم الحريري رسميا في الانتخابات البرلمانية، وفوز اثنين من مرشحي حزب مستقبل وطن، وهما النائب محمد جبريل محمد حسين والنائب محمود سامح عبدالحميد أمين.

مرتضى منصور

خسر مرتضى منصور في السباق الانتخابي من الجولة الأولى في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث دخل مرشح حزب مستقبل وطن أحمد إبراهيم الألفي، جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب على مقعد الدائرة.

كانت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أعلنت خسارة المرشح مرتضى منصور ودخول 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة.

محمد أبو حامد

أما خسارة النائب محمد أبو حامد عن دائرة عابدين بمحافظة القاهرة جاءت عبر إعلان منه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك بعد فرز اللجان الفرعية، وقال "أبو حامد": "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرًا منها.. أعلن خسارتى فى الانتخابات البرلمانية، وأتمنى التوفيق لمن نال ثقة المواطنين من المرشحين، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة المواطنين الذين منحونى أصواتهم وأتمنى أن أكون دائماً عند حسن ظنهم بى".

تامر الشهاوى

وفى الجولة الأولى من المرحلة الثانية، أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب فى الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم أول مدينة نصر، والتى تضم أقسام (أول مدينة نصر – ثاني مدينة نصر – مصر الجديدة) والمخصص لها 3 مقاعد، البيان الإحصائى لعدد الأصوات التى حصل عليها المرشحون فى كل اللجان الفرعية.

وخسر النائب تامر الشهاوى المنافسة بحصوله على 14467 صوتا، ليوجه التهنئة للفائزين في السباق الانتخابى، والشكر للجميع، وكتب عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، "بعد ظهور نتائج الفرز رسميًا.. خارج السباق الانتخابى، وأوجه التحية والتهنئة لمن وفقوا من السادة المرشحين عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، وأتمنى لهم التوفيق فى مسيرتهم البرلمانية فى برلمان 2020.. وأكرر شكرى وتقديرى للجميع.. حفظ الله مصر وشعبها".