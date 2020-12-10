جميلة عوض: تحمست لفيلم "بنات ثانوي" لأنه بطولة نسائية

قالت الفنانة جميلة عوض، إنها أعجبت بدورها في فيلم "بنات ثانوي"، وتحمست له كثيرا، بسبب القضية التي يناقشها، إضافة إلى كونه بطولة نسائية، وله رسالة.

وأضافت "عوض"، في تصريحات خاصة لقناة "dmc" على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في نسخته الـ42، الخميس، أن عرض الفيلم جاء في أزمة فيروس كورونا، وكانت الأفلام المنافسة لنجوم كبار.

وأعربت عن سعادتها بدورها في مسلسل "إلا أنا"، خاصة أن دورها يقدم نموذجا لشخصية مختلفة تتعرض للتنمر.

وأشارت إلى أنها عندما تشارك في المهرجانات مثل مهرجان القاهرة، تشعر كأنها تعيش في أجواء عظيمة، لافتة إلى أنها اعتادت على الوجود في المهرجانات منذ صغرها مع والدها ووالدتها.

وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

فيما نافس الفنان أمير المصري، بفيلم "Limbo"، الذي سبق ونافس في المسابقة الرسمية بمهرجان "كان" السينمائي، وحاز على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان، في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحظى أمير المصري، بإشادات موسعة من قبل النقاد والجمهور، عن أداءه التمثيلي في فيلم Limbo، الذي تم عرضه خلال أيام فاعليا المهرجان، وحضره عدد كبير من الفنانين والنقاد.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي الذي يشارك فيها أمير المصري في مهرجان القاهرة، حيث شارك في الدورة الـ41 الماضية بفيلمه الدانمركي "Daniel".