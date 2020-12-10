أحمد مجدي: مشاركة إلهام شاهين في عمل فني كان حلم حياتي

قال الفنان أحمد مجدي، إنه شاهد أفلام "غزة مونامور"، والفيلم التسجلي "عاش يا كابتن"، وفيلم "ليبمو"، وكان فيلم "عاش يا كابتن" أكثر الأفلام التي أعجب بها، أثناء مشاهدته الأفلام في مهرجان السينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين.

وأضاف "مجدي" خلال استضافته في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية “dmc”، "حلم حياتي كان مشاركتي مع إلهام شاهين، فوالدي أخرج فيلم غرام يادنيا، وحضرت التصوير مع والدي، وأتمنى أن تحصل الفنانة إلهام شاهين على جائزة اليوم في المهرجان".

وتابع: "إدارة المهرجان كانت موفقة في الإدارة هذا العام، وكان هناك دعم من وزارة الثقافة، وأتمنى عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ونجاح الإجراءات الاحترازية".

من جانبها قالت الفنانة جومانا مراد، إن التنظيم المهرجان كان رائعا وتم اتخاذ التدابير الاحترازية ليكون المهرجان ناجحا كل جميع المستويات والتكريمات هذا العام كانت جميلة ومن بينها تكريم الفنانة ومنى زكي والكاتب وحيد حامد.

وواصلت الناس "أنا بحب أفلام كباريه والحفلة والفرح واعتقد انهم معلمين عند الناس لو اختارت لعمل للمشاركة في المهرجان هيبقى حاجة منهم".

وتتختم اليوم الخميس الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي والذي كرم في دورته الحالية الفنان الراحل محمود ياسين الذي توفى منذ أسابيع قليلة بعد إصابته بأمراض الشيخوخة.

وتأسس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم عام 1976 ويعد أول مهرجان سينمائي دولي عُقِدَ في العالم العربي بعد 3 سنوات من انتهاء حرب أكتوبر المجيدة وكانت يترأسه الناقد الفني كمال الملاخ لمدة 7 سنوات ثم سعد الدين وهبه ثم الفنان حسين فهمي ثم شريف الشوباشي ثم الفنان عزت أبو عوف ثم الفنان عمر الشريف.