أحمد مجدي: ما صدقت أشتغل مع إلهام شاهين

قال الفنان أحمد مجدي، إن فيلم "حظر تجول" الذي اشترك في بطولته مع الفنانة إلهام شاهين، يعتبر فيلما مثاليا بالنسبة له، وكان متحمسًا جدًا للعمل فيه.

وأضاف "مجدي"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس: "ما صدقت اشتغل مع هذه الأسرة سواء الشركات المنتجة، أو إلهام شاهين، وهذا بالنسبة لي فيلم مثالي، وكان نفسي اشتغل مع الأستاذة إلهام من زمان".

وتابع أنه يكون سعيدا أيضا بالعمل مع الفنانة أمينة خليل، لأنها جريئة ومقدامة، لافتا إلى أن أكثر شيء جذبه في الفيلم أنه بطولة نسائية في أعمار مختلفة، وهذا شيء يشرفني، بالإضافة إلى أن قضية الفيلم مهمة وحساسة، وأغلب شخصيات الفيلم تحاول مصالحة الشخصيتين الرئيستين.

وأشار إلى أن اسم الفيلم "حظر تجول"، والذي له إيحاء سياسي، لم يقلقه نهائيًا بل كان متحمسا للعمل فيه.

أما أمير رمسيس، مخرج الفيلم، فقال إن اسم الفيلم مرتبط بقصته، مضيفا: "هو مجرد تسمية.. ونفسي يكون الفيلم بدون أسماء، وحتى لو مكانش فيه حدث سياسي في الفيلم، فهو يعتبر الإطار الذي يجعل أبطال الفيلم يتحدثون عن الأمور المسكوت عنها، والفيلم يتحدث أيضا عن القعدة في البيت".

وعن مشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي، قال إنه يحب هذا المهرجان السينمائي، وله مكانة في قلبه، وسعيد بالوجود فيه هذا العام.

وأشار إلى أنه كان هناك صعوبة كبيرة في التصوير، خاصة وأن التصوير لم يكن في "ديكور"، ولكن منزل طبيعي عادي، واستغرق هذا الأمر وقتا طويلا حتى يجدوا هذا المكان.

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الليلة، من برنامجها "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، كل من: الفنانة إلهام شاهين، والفنان أمير شاهين، والفنان أحمد مجدي، حيث يتحدثون عن بعض الأمور الشخصية، وأيضا فيلم "حظر تجول"، وسبب تغيب "شاهين" عن الدراما الفترة الماضية، ووجود فيلمها الجديد ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وأهم الصعوبات التى قابلتها فى أحداث التصوير.

وتتحدث إلهام شاهين أيضا، عن حياتها الخاصة، ومشاعرها وطبيعة حياتها بعد زوج شقيقها الفنان أمير شاهين.