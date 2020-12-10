دينا فؤاد: "جمال الحريم" مسلسل رعب يعتمد على قصص حقيقية

قالت الفنانة دينا فؤاد، إنها سعيدة بحفلي افتتاح واختتام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ42، والتنظيم كان هائلا، والنجوم مشرفين، والأفلام قوية، معربة عن أمنيتها باستمرار النجاح.

وأضافت "فؤاد"، في تصريحات خاصة لقناة "dmc" على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، في نسخته الـ42، الخميس، أنها تشارك في عمل فني جديد وهو "جمال الحريم"، سيعرض قريبا على قناة "dmc"، وهو مسلسل رعب، ولكنه يعتمد على قصص حقيقية.

وتابعت: "أول مرة أعمل النوع ده من المسلسلات، والشخصية صعبة، ويارب أكون قدرت أعملها بشكل حلو".

ولفتت إلى أنها تشارك في مسلسل ببطولة الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، سيعرض في شهر رمضان المقبل، وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف عمرو محمود ياسين.

وعن تكريم السيناريست الكبير وحيد حامد، في مهرجان القاهرة السينمائي، قالت: "هو قامة كبيرة، والجميع تأثر بالكلمة التي ألقاها، وهو تاريخ كبير، والجميع سعد بتكريمه، أما النجمة منى زكي، فهي مثل أعلى لجميع جيلها، وكنت من جمهورها قبل أن أدخل مجال التمثيل".

وأشارت، إلى أنها تتمنى إهداء النسخة المقبلة من المهرجان إلى الفنانة الكبيرة يسرا، كما تتمنى عرض فيلم "دعاء الكروان"، في افتتاح النسخة القادمة من المهرجان.

وأعربت عن أمنيتها في أن يفوز فيلم مصري في هذه النسخة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خاصة فيلم "عمار" للفنانة إيمان العاصي.

وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.