دبلوماسي سابق: استقبال الرئيس بفرنسا رسالة لقوة دور مصر عالميا

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حفاوة الاستقبال التي حظي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا هي رسالة من فرنسا إلى المصريين بأن مصر ذات دور عالمي وقوى في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الزيارة أكدت بأن للمصريين ولمصر دور عالمي قوى متمثل في شخص الرئيس السيسي، حيث أن حكمة الرئيس السيسي في مختلف القضايا هي ما عززت دور مصر الأقليمي والدولي.

وأوضح أن الرئيس له سياسة حكيمة يقود من خلالها دول الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وقارة أفريقيا، كما تناولت الزيارة بحث ملف الإرهاب من الزاوية الأمنية والعسكرية والدينية، وكيفية مناهضة ذلك الفكر عبر الفكر والمناقشة على حد السواء.

وأكد أن الرئيس دائما ما يؤكد بأنه لا ينبغي ربط الإرهاب بالأديان، حيث آن الأوان لحظر تلك الجماعات الإرهابية من مختلف دول العالم كما يجب محاصرة الدول التي تسعي لإحداث الإرهاب.

وأشار إلى أن ما حدث ما بين مصر وفرنسا ما هو إلا مشهد استعاده السيطرة ممن كانوا يتحرشون بدول شرق المتوسط وشمال أفريقيا، كما يقوموا ويقوموا بإثارة المشكلات في العراق وغيرها من الدول العربية.

وعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الأربعاء، إلى القاهرة، بعد زيارة رسمية لفرنسا التقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، كما التقي بعدد كبير من المسؤولين الفرنسيين وتناولا الكثير من الملفات المشتركة بين البلدين.

وانعقد، مؤتمر صحفي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه، على هامش القمة التي جاءت بدعوة من الجانب الفرنسي، وذلك في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، ولبحث سبل تعزيز تلك العلاقات خلال الفترة المقبلة.