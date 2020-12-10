مركز روسي: لقاح سبوتنيك آمن للأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية

قال مدير مركز "جاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي، ألكسندر جينتسبورج، اليوم، إن لقاح "سبوتنيك في"، يمكن أن يُعطى للأشخاص الذين يعانون من مضاعفات الحساسية، ولكن ليس في المرحلة التي يتفاقم فيها المرض.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن جينسبيرج قوله لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "يمكن إعطاء لقاح "سبوتنيك في"، للأشخاص الذين يعانون من مضاعفات الحساسية. لكن الشيء الوحيد هو- أن لا يكون ذلك في مرحلة تفاقم المرض، أي عند الإصابة به مباشرة".

وأضاف مدير مركز "جامالي": "يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المزمنة، بناءً على نصيحة أحد الخبراء، أن ينظروا أولاً في بعض معايير الدم: البروتين التفاعلي (سي) ومستوى الجلوبولين المناعي من الفئة (إي)".

وأشار جينتسبورج، إلى أنه "إذا كان هذان المؤشران طبيعيين، فعندئذ بالطبع من الضروري التطعيم ويمكن تطعيم الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية".

تعميم اللقاح ضد كورونا على جميع مناطق روسيا قبل نهاية الأسبوع

وأعلنت جميع مناطق روسيا عن استعدادها للبدء في حملات التلقيح ضد كورونا المستجد، التي ستنطلق في جميع المناطق بحلول نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، في بيان اليوم، عقب اجتماع مع اللجنة الخاصة بشؤون الصحة، إن "جميع المناطق أعلنت استعدادها للتلقيح، وبحلول نهاية الأسبوع الجاري، سيتم إطلاقه في جميع المناطق".

وأكدت جوليكوفا أن حملات التطعيم ضد كورونا المستجد يجب أن لا تتوقف في مناطق روسيا في عطلة رأس السنة، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية.

وأضافت نائب رئيس الوزراء الروسي، أنه "نظرا لأن عملية التطعيم تتكون من مرحلتين، يجب على المناطق أن تولي اهتماما خاصا لتخطيط التطعيم، حتى لا يتم تعليقه خلال عطلة يناير".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس معهد "جاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، ألكسندر جينسبرج، إن أكثر من 150 ألفا من سكان روسيا تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا حتى الآن.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، الأسبوع الماضي، عن البدء في حملة تطعيم تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ثم تشمل باقي سكان روسيا.