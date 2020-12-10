لينا شاماميان: مصر أم الدنيا.. وصدرت الفن للعالم

أثنت المطربة السورية لينا شاماميان، على استضافة مصر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين، إذ تحيي حفل ختامها الذي انطلق منذ قليل.

وقالت "لينا": "في سوريا بنقول إن الأم بتلم، بتلم ولادها، وبتحضن الناس اللي مش ولادها وتعطيهم الحضن بكل كرم حتى يعيشوا وينطلقوا، مصر أم الدنيا".

وأضافت: "فنانون كثيرون جاؤوا إلى مصر واحتضنتهم وأعطتهم الفرصة لكي يصل إشعاعهم إلى العالم كله، وحتى أنها صدرت إشعاع الفن للعالم كله من خلال فنانيها العالميين".

وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، وسيشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان بعدما يجرى عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

فيما نافس الفنان أمير المصري، بفيلم "Limbo"، الذي سبق ونافس في المسابقة الرسمية بمهرجان "كان" السينمائي، وحاز على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان، في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحظى أمير المصري، بإشادات موسعة من قبل النقاد والجمهور، عن أداءه التمثيلي في فيلم Limbo، الذي تم عرضه خلال أيام فاعليا المهرجان، وحضره عدد كبير من الفنانين والنقاد.