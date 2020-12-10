ليلى علوي: أتابع مهرجان القاهرة السينمائي منذ 35 عاما

قالت الفنانة ليلى علوي، إنها تعشق أفلام المخرج الإيطالي "فيديريكو فيلليني"، لافتة إلى أنها في إحدى نسخ مهرجان "كان" السينمائي، وتعبت كثيرا للحصول على تذكرة لمشاهدة فيلم لـ"فيلليني"، وكانت تجري على السلم، واصطدمت بالمخرج الكبير يوسف شاهين، فقال لها: "أنتي بتصحي بدري علشان فيلليني.. إيش عرفك في فيلليني".

وأضافت "علوي"، في تصريحات خاصة لقناة "dmc" على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في نسخته الـ42، الخميس، إنها تتابع دورات مهرجان القاهرة السينمائي منذ 35 سنة، وهو ملفت ومبهج ومنظم جدًا، والجميع يحرص على نفسه ومن حوله، معربة عن سعادتها بالحضور المكثف من الجمهور، لدرجة أن التذاكر تنفذ.

وتابعت، أنها معجبة بفيلم "حظر تجول" جدا، وكل الممثلين فيه، مؤكدة أنها أعجبت بأداء الفنانة إلهام شاهين، كما أعجبت بفيلم "غزة مونامور"، وأفلام أخرى في المهرجان.

وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

فيما نافس الفنان أمير المصري، بفيلم "Limbo"، الذي سبق ونافس في المسابقة الرسمية بمهرجان "كان" السينمائي، وحاز على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان، في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحظى أمير المصري، بإشادات موسعة من قبل النقاد والجمهور، عن أداءه التمثيلي في فيلم Limbo، الذي تم عرضه خلال أيام فاعليا المهرجان، وحضره عدد كبير من الفنانين والنقاد.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي الذي يشارك فيها أمير المصري في مهرجان القاهرة، حيث شارك في الدورة الـ41 الماضية بفيلمه الدانمركي "Daniel".