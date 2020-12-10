كابلات الأسانسير ولعت.. الحماية المدنية تنقذ ٣ أشخاص بمصعد بالإسكندرية

أنقذت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، 3 أشخاص تعطل بهم مصعد عقار بشارع النصر بمنطقة المنشية، بسبب حريق فى الكابلات الكهربائية.

تلقى قسم شرطة المنشية بلاغا يفيد تعطل مصعد بالعقار رقم 19 بشارع النصر ووجود محتجزين داخله، وانتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود حريق بالكابلات الموصلة للمصعد ما أدى لتعطله، وجرى السيطرة على النيران، وإنقاذ 3 أشخاص من سكان العقار تصادف تواجدهم داخل المصعد أثناء تعطله.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.