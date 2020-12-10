"عشاء وشاي" بمسرح الجريمة يزيد من غموض واقعة مقتل زوجين بالواحات

رغم مرور نحو أسبوع على واقعة العثور على جثتين لزوجين مقتولين داخل منزلهما بالواحات، لا يزال فريق من المباحث الجنائية وقطاع الأمن العام يكثفان جهودهما لكشف تفاصيل الجريمة والقبض على الجاني.

تحريات فريق المباحث المكلف بضبط الجاني، أثبتت أن المتهم تمكن من الدخول بطريقة شرعية إلى المنزل، بعد أن طرق باب الضحايا، وقام الزوج بفتحه وإدخاله، ثم قدم له وجبة العشاء وشرب الشاي بعدها، حيث أشارت التحريات إلى وجود 3 أكواب شاي، وجلوس شخص ثالث بصالة الشقة. ورجحت التحريات أن المتهم يرتبط بعلاقة معرفة مع المجني عليهما.

وتابعت التحريات بأن الحادث حتى الآن لم يتم الكشف عن أسبابه، فلا وجود لسرقة أو شئ آخر، وفحص فريق المباحث 22 شخصا من المشتبه فيهم والمسجلين جنائيا سرقات.

وأثبتت المعاينة، أن المتهم تخلص من المجنى عليه الأول الزوج "تاجر"، وقام بتهشيم رأسه، ثم انقض على الزوجة، وضربها على رأسها وفي رقبتها أثناء وجودها بالقرب من المطبخ، ما يشير إلى أن الجناة قتلوا الضحايا باستخدام "آلة حادة"، وضربوهما على مؤخرة الرأس، ولم يعثر رجال المباحث على أداة الجريمة.

وكان فريق من رجال المباحث بدأ في مناقشة الجيران وأقارب الضحايا، للوقوف على ملابسات الجريمة، كما تحفظت النيابة على الكاميرات القريبة من مسرح الجريمة لتفريغها، لمعرفة ما إذا كانت هناك صور التقطت للجناة أثناء دخولهم إلى المنزل وخروجهم في وقت معاصر للواقعة من عدمه.

وذكرت تحريات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من أهالي منطقة الواحات البحرية، بالعثور على تاجر وزوجته مقتولين داخل منزلهما.

وبمجرد تلقى البلاغ، انتقل فريق من المباحث إلى مسرح الجريمة، وبدأت القوات في الفحص والتحري، حيث تبين العثور على كل من شريعي محمد السيد، تاجر تمور، وزوجته فوزية أحمد سعدي، في منزلهما وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين تهشم رأسَي المجني عليهما، ووجود بعثرة في المنزل، ما يرجح أن السرقة هي الدافع وراء قتل المجني عليهما، وجرى تحرير المحضر رقم 853 إداري الواحات البحرية.